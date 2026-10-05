快訊

排班嫌隙惹殺機！北市物流公司深夜濺血 男替兄出頭砍傷司機

洗衣機倒數幾分鐘卻等超久？專家揭為何預估不準、1步減少乾等

高教枷鎖／陽春麵薪水做諾獎夢 雙重棄守難留國際大師

聽新聞
0:00 / 0:00

小股本台企近四年擠進市值50大比重攀升一倍 00416A今日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股上市櫃50大市值企業-小股本檔數與占比。資料來源：CMoney 、台新投信整理
台股上市櫃50大市值企業-小股本檔數與占比。資料來源：CMoney 、台新投信整理

台新投信看好中小潛力股將成為2027年帶領台股挑戰新高的領頭羊，特別推出第一檔聚焦國內中小潛力股的主動式台股ETF「台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）」今（5）日開始募集，讓投資人參與中小股爆發力大行情。

台新投信指出，隨著AI族群擴散，越來越多小股本企業站穩趨勢浪潮，帶動營收與股價急速飆升。根據統計，台股上市櫃 50大市值企業，實收資本額80億以下的小股本公司占比從2023年約二成，大幅攀升一倍至2026年已達四成，顯見小股本也能創造大市值。

00416A經理人沈建宏表示，台股上市櫃公司第2季財報繳出亮麗的成績單，市場對台股企業獲利成長持續上修，根據最新預測，2026年及2027台股每股稅後盈餘（EPS）成長率預估分別高達67.2%與29.7%，提供台股後市再創歷史新高的底氣；惟2027年EPS成長相對2026年相對降速，這意味明年指數報酬可能不會像今年一樣，投資風格將由Beta（與市場連動）轉向Alpha（超額報酬），將是中小利基股表現的天下。

沈建宏指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣中小型股，獲利成長性強勁，過去三年股價爆發力遠遠超越大盤及權值股，近三年台股漲幅前30名，皆為股本80億以下的股票，如奇鋐（3017）、台光電（2383）、旺矽（6223）、台燿（6274）等。就後市表現分析，AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，且基期已墊高，成長性不如發展初期，則更需要經理人精選持股，投資人布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式族群 靈活出擊

00891今年含息報酬破100％！前三季衝107.66％ 00894、00928也進前20強

台股市值型ETF有戲 可望搶搭Q4多頭行情

台股ETF規模突破11兆！009816掛牌8個月規模衝破2000億

相關新聞

00935為何不把台積電買滿？野村投信揭選股邏輯：布局台灣「科技百岳」

野村投信說明，00935不把台積電買滿，改布局台灣科技企業，擴大配置其他具研發實力公司；選股要求研發費用占營收逾2%。

存到50萬想單筆00830！又遇「擬1拆5」慌問：分割前後何時買？

網友存到50萬元想All in 00830，遇分割投票陷入進場抉擇；留言提醒分割不增資產價值，應先評估波動承受度與分批規則。

00961配息率僅8.1％卻贏「20％大軍」？基金黑武士：第三季總報酬9.4％衝前段班

ETF年化配息率20%不等於賺得多，00961配息率約8.1%，第三季總報酬9.4%躋身前段班，凸顯應看總報酬。

00406A配0.138元「秒填息」！第三次除息開盤就達陣 3次全填息

主動中信台灣收益（00406A）第三次除息每單位配0.138元，開盤即填息，掛牌以來三次除息全數完成填息，配息11月2日發放。

00918為何跑贏0056近30％？陳重銘揭選股差異：高配息還要看填息

陳重銘指出，00918自2022年底上市至今累積報酬率勝0056近30%，關鍵在兼看高配息與填息表現。

00935能取代0050當核心？他曬績效「300％對266％」 網兩派吵翻

PTT網友比較ETF績效，00935上市以來報酬300.97%勝0050的266.38%，引發能否升格核心配置的兩派討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。