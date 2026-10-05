台股漲逾千點再創高 新台幣匯價升破31.8元

台積電（2330）今早登高一呼，加權指數漲逾千點，再創新高價；新台幣匯價開盤小升2分，以31.83開出，早盤外資匯入款推升匯價升破31.8元。

匯銀分析，美9月非農就業僅增2.9萬人，遠低於預期9萬人，失業率由4.1%升至4.2%，平均時薪月增0.1%、年增3.0%，亦低於預期，7、8月就業合計再下修6萬人。就業、失業率與薪資全面降溫，顯示勞動市場未趨緊。數據公布後，市場對10月升息機率降至約20%，短期升息急迫性下降，但數據公布後部分官員仍強調限制性的不足，關注9月CPI。

台新台顧分析，上週五美股主要指數震盪收漲，9月非農就業僅增2.9萬人顯著低於預期，市場下修10月升息機率。類股以非必需消費領漲、健護領跌。

個股方面，Tesla (TSLA)交車優於預期，漲4.7%；SpaceX（SPCX）單日成功完成三次發射任務，漲7.4%；東芝傳擴產資料中心硬碟產能，希捷(STX)、威騰(WDC)皆跌10.2%；安森美(ON)宣布以57億美元現金收購Synaptics (SYNA)，兩者分別漲6%、14.1%。日經指數跌0.9%至68,309點。今早台股登高，AI主線趨勢未變。