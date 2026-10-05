風電融資吹逆風 公銀更謹慎

離岸風電區塊開發第三期（3-3）選商，今年僅外商沃旭、CIP兩強投標，據了解，9月中旬，經濟部與財政部才率隊帶領八大公股行庫從台中港出海參訪離岸風電風場，但在近期森崴踩雷的氛圍下，已大大影響銀行對離岸風電的信心，未來公股行庫參與融資恐更保守。

森崴集團因旗下富崴能源承接台電離岸風電二期工程成本大幅追加致鉅額虧損，截至6月30日每股淨值為負15.5元。而富崴聯貸案由中國信託銀行主辦，八大公股銀全數參貸，其他民營銀行還包括台北富邦、永豐銀行，總金額逾200億元。管理行中信銀日前已發出違約通知函取消未動用額度及要求清償已動用款項。

中信銀日前指出，目前聯貸總餘額為60.9億元，中信參貸金額6.08億元，參貸比例為9.98%。另外，富崴還和多家銀行有自貸案。據了解，富崴近期和相關銀行債務協商，部分銀行暫不會有進一步動作。

銀行圈指出，此案已嚴重影響銀行團信心，若日後要撥款將持保留態度。當初富崴聯貸案條件是徵提森崴作為連帶保證人，正崴集團僅出具支持函，不具法律效力。今年另一爆雷財務危機指標案例為風電鑄件大廠永冠能源，最快11月18日可能下市。