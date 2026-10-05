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美元優存 利率最高12%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

美國聯準會（Fed）9月升息1碼後，美元利率維持高檔，王道銀行、台新Richart、滙豐銀行及合作金庫銀行近期相繼加碼美元優存，其中新戶美元定存年利率最高衝上12%，七天期也有10%，若希望拉長資金停泊時間，新資金三個月期最高也有5%，不過，高利方案多設有新戶、換匯、資金額度或財富管理身分等條件。

王道銀行即日起至12月30日開戶的新戶，自成功開戶日起至2027年1月29日，可承作一個月期美元高利定存，單筆3,001美元至1萬美元享年利率12%，300美元至3,000美元則享6%，每人於不同方案最多各存一筆。

台新Richart則以短天期搶攻美元資金，即日起至10月11日推出限時限量美元定存，持有Richart外幣帳戶的客戶，可享七天期美元定存年利率10%優惠，50美元即可起存，單筆最高1萬美元，每人每檔限存一筆。

滙豐銀行則鎖定財富管理客群，即日起至12月31日，「合格卓越理財尊尚」及「合格卓越理財」新客戶可享三個月期美元定存年利率最高7%，現有卓越理財客戶也有5.5%，單筆最低承作3萬美元。

利率 滙豐銀行 升息

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