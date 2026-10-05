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金融業前8月賺贏歷年全年 稅前盈餘1.17兆元 今年蓄勢挑戰1.5兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
今年金融三業只花八個月，就打敗歷年全年獲利紀錄。 聯合報系資料照
今年金融三業只花八個月，就打敗歷年全年獲利紀錄。 聯合報系資料照

今年金融三業只花八個月，就打敗歷年全年獲利紀錄。據金管會統計，前八月稅前盈餘達1兆1,702億元、年增94%，已超越2024年全年1兆588億元史上高峰，提前改寫全年新高。

法人認為，若後四月獲利，每月均維持近千億元水準，全年有機會挑戰1.5兆元，再改寫歷史新高。第4季關鍵仍在資本市場，只要股債市未明顯轉差，加上銀行放款動能支撐，金融三業獲利仍有續衝空間。

展望第4季，法人指出，9月美國升息後，年底恐再升息一碼，將使美債殖利率高檔、全球股債波動恐壓抑評價利益；不過，銀行放款動能仍強，加上台股若維持高檔，仍有助支撐券商及壽險投資收益。

從獲利結構來看，前八月銀行業貢獻46%、保險業32.5%、證期投信業21.5%，呈現「銀行穩、保險與證券衝」格局。尤其今年台股大漲，明顯推升保險及證券業投資收益，成為金融三業獲利衝高的重要推手。銀行業前八月稅前盈餘5,378億元、年增24.6%，續寫史上同期新高；其中本國銀行賺4,853.7億元、貢獻近九成，同創同期高峰。

銀行局副局長王允中表示，銀行業主要受惠放款持續成長，加上金融市場行情熱絡，帶動利息收入、手續費及其他投資淨收益全面增加，也持續扮演金融業獲利穩定器。

證期投信業前八月大賺2,517.3億元、年增1.7倍，同樣改寫史上同期新高，獲利占比已連四個月站穩兩成。其中券商賺2,057.4億元、年增1.9倍，自營業務收入更年增2.8倍，是主要成長動能。

期貨商前八月賺113.98億元、年增79%，主要受惠自有資金投資有價證券處分及評價利益增加；投信業則賺345.88億元、年增95%，受惠資產管理規模擴大，經理費收入同步成長。保險業前八月產壽險合計賺3,807億元，也刷新史上同期紀錄。

金融業 法人 銀行業

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