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7月靠銀行、8月換人撐！金融三業獲利重返千億元 月增七成

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金融業8月獲利大反彈，撐盤主角也換人。圖／AI生成
金融業8月獲利大反彈，撐盤主角也換人。圖／AI生成

金融業8月獲利大反彈，撐盤主角也換人。據金管會統計，8月金融三業單月稅前盈餘1,683.8億元、月增73%，重返千億元大關，也是今年第六度單月獲利破千億元。

隨8月台股反彈近7%，保險、證券業獲利強勢回升，銀行業反而月減19%，撐盤角色從7月的銀行獨撐，轉由保險、證券接棒。

8月獲利反彈最大功臣是保險業。產壽險單月合計賺692億元，較7月僅21億元大幅回升；其中壽險由7月虧損2億元，一口氣翻為獲利617億元，產險也由23億元增至75億元，均同寫史上同期最佳戰績。

主因8月台股反彈近7%，收復7月跌幅，帶動股票投資及評價收益回升。保險業單月獲利也從7月谷底快速反彈。

證期投信業同樣翻身，8月合計賺377.3億元，月增幾乎翻倍。其中券商單月賺311.5億元，月增1.4倍，是主要成長來源。

證期局副局長黃厚銘說，券商8月獲利回升，主因自營操作績效較上月成長。投信業獲利也攀升到52.3億元、月增12%；期貨商則降至13.6億元，月減16%，主要受到有價證券處分及評價損益變動影響。

反觀7月撐起金融三業獲利的銀行業，8月降至614.5億元、月減19%。其中本國銀行單月賺612.6億元，銀行局副局長王允中說，因7月適逢股利入帳高峰，8月少了股利收益挹注，使單月獲利回落。

從今年單月表現來看，前八個月已有六個月獲利突破千億元，其中4月更以2,180.8億元寫下史上單月新高，當月台股也大漲22.7%。

從4月衝高、7月降溫到8月反彈，也可看出股市行情已成為牽動金融三業獲利的重要變數。

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