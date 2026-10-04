快訊

確保美維持領先！川普正式成立「超級智慧小組」 指派國家情報總監任主席

聽新聞
0:00 / 0:00

金融業賺瘋了！前八月1.17兆打破歷年全年紀錄 全年直衝1.5兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，前八月稅前盈餘達1兆1,702億元、年增94%，已超越2024年全年1兆588億元史上高峰。聯合報系資料照
據金管會統計，前八月稅前盈餘達1兆1,702億元、年增94%，已超越2024年全年1兆588億元史上高峰。聯合報系資料照

2026年金融三業只花八個月，就打敗歷年全年獲利紀錄。據金管會統計，前八月稅前盈餘達1兆1,702億元、年增94%，已超越2024年全年1兆588億元史上高峰，提前改寫全年新高。

法人認為，若後四月獲利，每月均維持近千億元水準，全年有機會挑戰1.5兆元，再改寫歷史新高。

第4季關鍵仍在資本市場，只要股債市未明顯轉差，加上銀行放款動能支撐，金融三業獲利仍有續衝空間。

從獲利結構來看，前八月銀行業貢獻46%、保險業32.5%、證期投信業21.5%，呈現「銀行穩、保險與證券衝」格局。尤其今年台股大漲，明顯推升保險及證券業投資收益，成為金融三業獲利衝高的重要推手。

銀行業前八月稅前盈餘5,378億元、年增24.6%，續寫史上同期新高；其中本國銀行賺4,853.7億元、貢獻近九成，同創同期高峰。

銀行局副局長王允中表示，銀行業主要受惠放款持續成長，加上金融市場行情熱絡，帶動利息收入、手續費及其他投資淨收益全面增加，也持續扮演金融業獲利穩定器。

證期投信業前八月大賺2,517.3億元、年增1.7倍，同樣改寫史上同期新高，獲利占比已連四個月站穩兩成。其中券商賺2,057.4億元、年增1.9倍，自營業務收入更年增2.8倍，是主要成長動能。

期貨商前八月賺113.98億元、年增79%，主要受惠自有資金投資有價證券處分及評價利益增加；投信業則賺345.88億元、年增95%，受惠資產管理規模擴大，經理費收入同步成長。

保險業前八月產壽險合計賺3,807億元，也刷新史上同期紀錄。主要受惠台美股市走揚帶動投資收益，加上IFRS17上路後CSM穩定釋放，支撐壽險本業獲利。

值得注意的是，7月台股回檔後，8月又反彈近7%，讓保險及證券業獲利重新升溫，也進一步推高金融三業累計獲利。

展望第4季，法人指出，9月美國升息後，年底恐再升息一碼，將使美債殖利率高檔、全球股債波動恐壓抑評價利益；不過銀行放款動能仍強，加上台股若維持高檔，仍有助支撐券商及壽險投資收益。

全年紀錄既已提前刷新，接下來市場關注的焦點，將從「能否創高」轉向「全年能走多高」。

金融業 銀行 銀行業 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI好熱…南韓出口額暴增八成 上月衝上1,209億美元新高

台股ETF規模突破11兆！009816掛牌8個月規模衝破2000億

美債見5%該逃？超級財報周、央行周齊登場 專家仍說：長線撿便宜時機來了？

第4季標的股 集團作帳+選舉行情

相關新聞

金融業賺瘋了！前八月1.17兆打破歷年全年紀錄 全年直衝1.5兆元

2026年金融三業只花八個月，就打敗歷年全年獲利紀錄。據金管會統計，前八月稅前盈餘達1兆1,702億元、年增94%，已超越2024年全年1兆588億元史上高峰，提前改寫全年新高。

買氣掉谷底房價為何鐵板一塊？看懂央行3大鬆綁背後的假性利多

房市928檔期前夕，央行第3季理監事會明明拋出不升息、第二戶貸款成數拉高至7成、購地限期開發切結取消等3大鬆綁利多；但放眼不動產業界，從房仲、代銷、到建商卻沒人笑得出來。

7月靠銀行、8月換人撐！金融三業獲利重返千億元 月增七成

金融業8月獲利大反彈，撐盤主角也換人。據金管會統計，8月金融三業單月稅前盈餘1,683.8億元、月增73%，重返千億元大關，也是今年第六度單月獲利破千億元。

永豐金證券、永豐投顧雙獲哈佛商業評論數位轉型鼎革獎

永豐金證券與子公司永豐投顧深耕AI與數位創新服務，再傳捷報。10月1日於《哈佛商業評論》的2026年數位轉型鼎革獎頒獎典禮，以全台首創股票禮品卡與永豐智投，分別榮獲創新商模轉型獎的大型企業楷模獎與中小型企業楷模獎。其中，永豐投顧更是創新商模轉型獎中小型企業開辦以來，唯一獲得兩次殊榮的金融機構。

培育金融人才！元大金七度獲天下永續公民獎 為產業低碳轉型注入即戰力

元大金控（2885）集團深耕永續治理、人才培育與員工照護，從200多家指標企業中脫穎而出，連續七年獲天下永續公民獎肯定。秉持「專注績效，增進員工福祉」的核心價值，2026年另獲天下人才永續獎；旗下子公司元大期貨（6023）亦於兩項評選中，分別榮獲小巨人組第一名及第二名，彰顯元大金控集團將永續理念落實於集團營運與人才發展的具體成果。

報名倒數！永豐金證券攜手《國家地理》雜誌為野生動物而跑

路跑能為野生動物多跑一程！《國家地理》雜誌將於2026年12月13日在新北市大都會公園－二重疏洪運動公園舉辦「野生動物路跑Run for Wildlife」。隨賽事報名進入最後一個月，永豐金證券響應活動，推出限時開戶回饋880元報名費折抵，串聯運動生活、生態保育與金融數位體驗，邀請更多投資人加入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。