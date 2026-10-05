聽新聞
0:00 / 0:00

中國信託證券領先業界 PI申請全面線上化

經濟日報／ 賴俊明／撰稿
中國信託證券深化數位布局，領先業界推出「專業投資人資格申請」全面線上化服務。 中國信託證券/提供
中國信託證券深化數位布局，領先業界推出「專業投資人資格申請」全面線上化服務。 中國信託證券/提供

中國信託證券持續深化數位金融布局，繼「中信亮點APP-你可能會喜歡」智慧服務及「SN（境外結構型商品）線上下單」等創新功能，再度領先業界，率先推出專業投資人（Professional Investor，PI）線上申請，成為國內首家提供PI資格申請、展延及文件上傳全流程線上化服務的券商。投資人透過中國信託證券「中信服務讚」APP，即可完成申辦流程，打造國內首創涵蓋「開戶、交易、PI資格申請」的一站式數位投資體驗。

中國信託證券說明，此次上線的PI線上申請服務，以「無紙化、即時化、便利化」為核心，將原本需臨櫃或由專人協助完成的流程全面數位化。系統可依投資人資格自動辨識並導引適用流程，投資人僅需依序完成風險告知事項、投資問卷、財力證明及交易經驗相關文件上傳，即可完成申請。大幅簡化流程，提升整體服務效率與客戶體驗。

PI申請服務線上化，進一步串聯中國信託證券的數位海外投資服務。從美股等海外股票交易至PI資格線上申請，再延伸至SN線上下單等創新服務，形成完整的數位投資流程，讓符合資格的客戶能從海外股票投資延伸至多元專業投資商品，以便利且高效率的方式靈活布局全球資產。

中國信託證券持續優化海外投資服務，推出美股免低收優惠，降低投資人參與海外市場的交易門檻，後續將配合主管機關規範進程，儘速提供美股23小時交易服務。未來將持續整合數位開戶、海外交易、PI資格申請及專業商品交易，打造完整的數位投資體驗，陪伴投資人掌握全球機會。相關資訊及數位服務內容可至中信亮點family （https://www.ctbcsec.com/family）查詢。

中國信託 中信 券商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國信託證券推APP扭蛋活動 玩遊戲抽點數再抽千元禮券

凱基證券全面轉型 陪伴年輕投資人從選擇開始累積

在港陸資券商清理投資人帳戶…投資海外證券 持續緊縮

永豐金證券、永豐投顧雙獲哈佛商業評論數位轉型鼎革獎

相關新聞

金融業前8月賺贏歷年全年 稅前盈餘1.17兆元 今年蓄勢挑戰1.5兆元

今年金融三業只花八個月，就打敗歷年全年獲利紀錄。據金管會統計，前八月稅前盈餘達1兆1,702億元、年增94%，已超越2024年全年1兆588億元史上高峰，提前改寫全年新高。

凱基人壽率壽險業之先 建立失智友善職場政策

失智議題已從醫療照護，擴大為家庭、職場與企業共同面對課題。凱基人壽長期投入失智友善，2020年成為業界首家「失智友善保險公司」，2026年進一步將此經驗轉化為員工支持，在台灣失智症協會指導下，成為壽險業首家建立「失智友善職場政策」公司，讓失智友善不只落實客戶服務，也成為員工及家庭需要時的支持力量。

富士達保經 卓越保險評比三喜臨門

台灣保險業年度盛事「卓越保險評比」於10月1日在台北喜來登大飯店舉行頒獎典禮。富士達保險經紀人（以下簡稱富士達保經）憑藉長期穩健經營與企業發展成果，第六度榮獲「卓越保險經紀人獎」，董事長廖學茂第三度獲頒「卓越領導人獎」，公司亦再度拿下「卓越社會公益獎」，三大獎項同步入袋，展現多年來在企業經營、專業人才發展與社會責任上的豐碩成果。

中國信託證券領先業界 PI申請全面線上化

中國信託證券持續深化數位金融布局，繼「中信亮點APP-你可能會喜歡」智慧服務及「SN（境外結構型商品）線上下單」等創新功能，再度領先業界，率先推出專業投資人（Professional Investor，PI）線上申請，成為國內首家提供PI資格申請、展延及文件上傳全流程線上化服務的券商。投資人透過中國信託證券「中信服務讚」APP，即可完成申辦流程，打造國內首創涵蓋「開戶、交易、PI資格申請」的一站式數位投資體驗。

金融業8月獲利大反彈 保險、證券業躍撐盤要角

金融業8月獲利大反彈，撐盤主角也換人。據金管會統計，8月金融三業單月稅前盈餘1,683.8億元、月增73%，重返千億元大關，也是今年第六度單月獲利破千億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。