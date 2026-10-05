中國信託證券領先業界 PI申請全面線上化

中國信託證券持續深化數位金融布局，繼「中信亮點APP-你可能會喜歡」智慧服務及「SN（境外結構型商品）線上下單」等創新功能，再度領先業界，率先推出專業投資人（Professional Investor，PI）線上申請，成為國內首家提供PI資格申請、展延及文件上傳全流程線上化服務的券商。投資人透過中國信託證券「中信服務讚」APP，即可完成申辦流程，打造國內首創涵蓋「開戶、交易、PI資格申請」的一站式數位投資體驗。

中國信託證券說明，此次上線的PI線上申請服務，以「無紙化、即時化、便利化」為核心，將原本需臨櫃或由專人協助完成的流程全面數位化。系統可依投資人資格自動辨識並導引適用流程，投資人僅需依序完成風險告知事項、投資問卷、財力證明及交易經驗相關文件上傳，即可完成申請。大幅簡化流程，提升整體服務效率與客戶體驗。

PI申請服務線上化，進一步串聯中國信託證券的數位海外投資服務。從美股等海外股票交易至PI資格線上申請，再延伸至SN線上下單等創新服務，形成完整的數位投資流程，讓符合資格的客戶能從海外股票投資延伸至多元專業投資商品，以便利且高效率的方式靈活布局全球資產。

中國信託證券持續優化海外投資服務，推出美股免低收優惠，降低投資人參與海外市場的交易門檻，後續將配合主管機關規範進程，儘速提供美股23小時交易服務。未來將持續整合數位開戶、海外交易、PI資格申請及專業商品交易，打造完整的數位投資體驗，陪伴投資人掌握全球機會。相關資訊及數位服務內容可至中信亮點family （https://www.ctbcsec.com/family）查詢。