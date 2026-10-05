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富士達保經 卓越保險評比三喜臨門

經濟日報／ 康堃皇／撰稿
富士達保經榮獲卓越保險評比3項大獎。金管會主委彭金隆（左二）頒獎，富士達保經副總廖英翔（左起）、董事長廖學茂、執行長廖苡嘉代表受獎。吳榮邦／攝影
富士達保經榮獲卓越保險評比3項大獎。金管會主委彭金隆（左二）頒獎，富士達保經副總廖英翔（左起）、董事長廖學茂、執行長廖苡嘉代表受獎。吳榮邦／攝影

台灣保險業年度盛事「卓越保險評比」於10月1日在台北喜來登大飯店舉行頒獎典禮。富士達保險經紀人（以下簡稱富士達保經）憑藉長期穩健經營與企業發展成果，第六度榮獲「卓越保險經紀人獎」，董事長廖學茂第三度獲頒「卓越領導人獎」，公司亦再度拿下「卓越社會公益獎」，三大獎項同步入袋，展現多年來在企業經營、專業人才發展與社會責任上的豐碩成果。

談及獲獎，廖學茂表示：「保險是一份長遠的承諾，企業經營也是如此。一路走來，富士達深信，唯有把每一步走穩，才能走得長久。」創立至今20年，富士達保經始終將「專業、誠信、負責任」視為核心經營理念，從草創初期僅有數人的團隊，如今已逐步凝聚近3,000名專業夥伴。廖學茂強調，規模絕非唯一指標，更關鍵的是專業素養與服務品質同步提升；因此公司建立完整培訓體系，協助員工深化專業，在服務客戶的過程中累積信任，也為個人事業發展奠定穩健基礎。

隨著企業規模持續成長，富士達保經積極落實ESG永續承諾，將發展成果轉化為回饋社會的實際行動。投入公益逾20年的廖學茂認為，公益不是單次贊助，而是企業經營價值的具體實踐。他同時擔任台北「張老師」基金會主任委員，致力推動並健全青少年的心理諮商與輔導網絡；富士達保經近年更串聯超過25個社福機構與學術單位，從「環境保護、急難救助、全齡關懷、健康社區、教育培力」五大面向積極投入資源，將對生命與社會的關懷延伸至保險服務之外，讓公益逐步融入企業文化，成為全體夥伴共同參與的日常實踐。

經歷20年的厚實扎根，富士達保經迎向下一個20年，展現更具前瞻性的企業格局。面對快速變遷的市場環境，公司持續深化全台服務通路，強化專業賦能、拓展企業服務與數位生態圈，將以宏觀視野推動產業升級，致力成為業界指標企業，為客戶、員工與社會創造長遠的正面價值。

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