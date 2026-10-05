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凱基人壽率壽險業之先 建立失智友善職場政策

經濟日報／ 孫震宇／撰稿
凱基人壽總經理郭瑜玲與經營團隊連續八年響應國際失智症月，今年更率壽險業之先建立「失智友善職場政策」，將失智友善從客戶服務延伸至員工支持，以企業行動共築失智友善與跨域支持社會。凱基人壽／提供
凱基人壽總經理郭瑜玲與經營團隊連續八年響應國際失智症月，今年更率壽險業之先建立「失智友善職場政策」，將失智友善從客戶服務延伸至員工支持，以企業行動共築失智友善與跨域支持社會。凱基人壽／提供

失智議題已從醫療照護，擴大為家庭、職場與企業共同面對課題。凱基人壽長期投入失智友善，2020年成為業界首家「失智友善保險公司」，2026年進一步將此經驗轉化為員工支持，在台灣失智症協會指導下，成為壽險業首家建立「失智友善職場政策」公司，讓失智友善不只落實客戶服務，也成為員工及家庭需要時的支持力量。

凱壽此舉呼應WHO倡議失智友善與跨域支持，並與台灣失智症防治照護政策推動方向一致，透過提升失智識能、提供工作支持及協助資源，讓員工面對自己、同事或家人失智情況時有所依循。

從友善客戶、走向友善職場，凱壽今年連續第八年支持台灣失智症協會國際失智症月活動，今年「明日備忘錄」特展以「及早認識、更多可能」為主題，凱壽總經理郭瑜玲與經營團隊在協會導覽下，認識失智者家庭的生活處境與需求，體會提早認識與介入重要性，了解年輕型失智者獲得適切支持、調整工作流程後，仍可持續工作、發揮能力並參與社會，企業多一分理解與調整，可幫助失智者持續創造發揮價值。

從客戶服務到員工支持，凱壽以「金融大回饋」精神，持續將失智友善落實不同場域，透過無障礙環境及友善服務、保單緊急聯絡人機制、長照保障及保險信託等，回應高齡者及失智家庭需求，與台灣失智症協會推廣緊急聯絡卡防走失鑰匙圈，協助建構防走失守護網。

凱基人壽 失智 壽險業

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