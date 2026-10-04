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永豐金證券、永豐投顧雙獲哈佛商業評論數位轉型鼎革獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
《哈佛商業評論》全球繁體中文版10月1日舉行第六屆數位轉型鼎革獎頒獎典禮，永豐金證券及永豐投顧分別獲得「創新商模轉型獎-大型企業楷模獎」、「創新商模轉型獎-中小型企業楷模獎」。由證券平台發展部協理莊俊賢（左）、投顧產業研究部副總廖貫捷（右）代表領獎。圖／永豐金證券提供
《哈佛商業評論》全球繁體中文版10月1日舉行第六屆數位轉型鼎革獎頒獎典禮，永豐金證券及永豐投顧分別獲得「創新商模轉型獎-大型企業楷模獎」、「創新商模轉型獎-中小型企業楷模獎」。由證券平台發展部協理莊俊賢（左）、投顧產業研究部副總廖貫捷（右）代表領獎。圖／永豐金證券提供

永豐金證券與子公司永豐投顧深耕AI與數位創新服務，再傳捷報。10月1日於《哈佛商業評論》的2026年數位轉型鼎革獎頒獎典禮，以全台首創股票禮品卡與永豐智投，分別榮獲創新商模轉型獎的大型企業楷模獎與中小型企業楷模獎。其中，永豐投顧更是創新商模轉型獎中小型企業開辦以來，唯一獲得兩次殊榮的金融機構。

永豐金證券透過金融科技創新實驗推出股票禮品卡，把耗時1～2周的股票贈與概念與存股理念結合，打造類似預付卡的金融創新商品。線上購買、分享序號，再由收禮者兌換後自行投資定期定額，開啟全民送股票金的全新理財時代，截至2026年4月帶來5.02萬名新開戶。

永豐金證券更首創將股票禮品卡實體化為刮刮卡，重新定義股票的使用場景。突破投資商品只能存在於證券帳戶的傳統框架，成功走進便利商店實體消費場景、企業福利及理財出版隨書贈送商品。股票禮品卡成為可贈送、可獎勵、可分享的創新載體，串聯消費、互動與投資，讓證券服務成功跨越既有投資族群，開創證券服務破圈經營的新模式。

永豐金證券表示，股票禮品卡獲得《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎，肯定商業模式可行，展現金融創新模式的發展潛力，彰顯公司長期投入數位金融創新、推動金融服務生活化與普惠金融的具體成果，透過創新場景連結更多潛在投資人，獲得評審高度肯定。

永豐投顧的永豐智投為領先投顧同業，創立之研究員高效助手。由全員共同開發，以AI串接全球權威資料源，結合資深研究員的專業判斷，形成可傳承及進化的公司研究智庫，並依不同客群需求，將艱深的投資研究轉化為大眾易於理解的投資資訊，落實普惠金融，以此商業模式的轉變，獲得評審的肯定。

永豐智投角色在於協助研究員彙整跨資料源素材、檢索資料並提供草稿建議，可以減少50%-80%的準備時間，讓研究員能在短時間內針對市場關鍵議題提出詳盡分析，提升研究產出的效率與深度。在內容把關上，所有對外內容皆由研究員親自撰寫，並經人工嚴格審閱後發布。AI僅作為輔助工具，不提供投資建議也不自動發布，嚴格遵循合規要求並確保資訊品質。

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