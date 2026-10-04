中國信託證券推APP扭蛋活動 玩遊戲抽點數再抽千元禮券

為持續提升數位會員互動體驗，中國信託證券於中信亮點APP推出「亮點天天扭，好禮都到手」遊戲活動，結合趣味扭蛋、點數回饋與投資知識內容，邀請新舊會員透過「邊玩、邊學、邊拿回饋」的互動方式，在輕鬆參與活動的同時累積理財知識，讓投資更貼近日常生活。

中國信託證券鼓勵投資人養成關注市場的習慣，活動期間(即日起至2026/12/31)不限新舊戶，只要成為中信亮點famil會員，每日登入中信亮點APP即可獲得1次扭蛋機會，天天都有機會抽中20亮點。此外，為回饋忠實用戶，累積參與遊戲達60天(含)以上的會員，將自動解鎖加碼抽獎資格，有機會將價值1,000元的SOGO禮券帶回家。

亮點扭蛋機(https://ctbcsec.tw/VyRSy) 活動不僅提供亮點點數回饋，更在遊戲中不定時釋出投資小常識，涵蓋基礎交易觀念至市場動態，讓會員在抽獎之餘也能無痛累積金融知識。而會員日常累積的亮點，則可至中信亮點family兌換實用的電子禮券、3C商品及休閒露營用品等豐富好禮，將投資旅程轉化為實質的生活回饋。

中國信託證券近年持續深耕數位會員經營，透過APP串聯投資服務、會員活動與點數回饋機制，打造便利且富有互動性的數位金融生態圈。未來將持續以創新思維優化客戶體驗，推出更多元、有趣且貼近生活的互動活動與數位服務，成為陪伴客戶實現理財目標的重要夥伴，也為客戶的投資旅程創造更多驚喜。