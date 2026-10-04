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培育金融人才！元大金七度獲天下永續公民獎 為產業低碳轉型注入即戰力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控、元大期貨分別榮獲天下人才永續獎肯定。圖／元大金控提供
元大金控、元大期貨分別榮獲天下人才永續獎肯定。圖／元大金控提供

元大金控（2885）集團深耕永續治理、人才培育與員工照護，從200多家指標企業中脫穎而出，連續七年獲天下永續公民獎肯定。秉持「專注績效，增進員工福祉」的核心價值，2026年另獲天下人才永續獎；旗下子公司元大期貨（6023）亦於兩項評選中，分別榮獲小巨人組第一名及第二名，彰顯元大金控集團將永續理念落實於集團營運與人才發展的具體成果。

《天下雜誌》自2007年起舉辦天下永續公民獎，依循嚴謹的量化指標及專業評審機制，評核企業在公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等四大構面的綜合表現，為台灣最具公信力的ESG指標獎項之一。天下人才永續獎自2023年起開辦，聚焦企業人才培育、工作環境、多元共融及員工發展制度的實踐。

因應人工智慧（AI）發展趨勢，元大金控積極提升全員AI職能，以數位力驅動企業成長，並運用金融核心職能支持低碳轉型；身為永續金融先行者聯盟成員，元大金控攜手證券暨期貨市場發展基金會推動「永續金融基礎證照」，截至2026年6月，全台取證人數已逾六萬人；其中，元大金控集團取證人數約占全台總數7%，持續培育具永續專業知識的金融人才，為金融產業低碳轉型注入即戰力。

元大金控集團致力將永續發展理念融入企業經營核心，建構涵蓋人才招募、培育發展至經驗傳承的完整養成機制，長期透過健康促進、職家平衡及員工協助方案等友善措施，打造兼具成長性與競爭力的幸福職場。未來，元大金控將持續深化永續治理與人才永續，攜手員工、客戶及供應商共同推動永續轉型，發揮金融業正向影響力，實現企業與社會共好。

元大金 元大 永續

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