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瀚亞投資響應新北教育局攜手推動兒童理財教育 推動財商教育四年計畫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新北市教育局財商教育四年工作計畫記者會與會嘉賓合影。圖／瀚亞投信提供
新北市教育局財商教育四年工作計畫記者會與會嘉賓合影。圖／瀚亞投信提供

理財不只是大人的事，培養理財腦從小開始。新北市政府教育局於9月29日正式發布財商教育四年計畫，透過公私協力模式，結合產官學及民間資源，推動兒童理財教育向下扎根。身為長期合作夥伴的瀚亞投資和保誠人壽受邀出席計畫發布記者會，由瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉代表出席，共同見證財商教育的重要里程碑。

保誠集團深信，理財是兒童學習成長過程中必備的關鍵能力。為此，保誠公益基金、保誠人壽、瀚亞投資自2015年引進「Cha-Ching兒童理財」教育計畫，並自2019年起與新北市教育局展開合作，透過教師研習、校園課程、理財之星認證及親子教育活動等多元方式推廣財商教育，迄今已有約1,000位教師參與培訓，更有超過六萬名學童接觸課程內容，逐步建立正確金錢觀念及財務韌性。

王伯莉表示：「AI時代的孩子未來面對的是更複雜的世界，孩子今天學習如何儲蓄、規劃與做出選擇，未來就更有能力面對人生的重要決策。很高興看到新北市將財商教育納入長期規劃，讓理財能力成為孩子面對未來社會所需的關鍵能力。」

Cha-Ching兒童理財教育計畫由保誠公益基金發起，目前在亞洲與非洲已惠及超過480萬名學童，並培訓多達15萬9,200名教師。課程以「收入、儲蓄、消費、捐獻」四大核心觀念為基礎，透過動畫、桌遊及情境式教材，協助兒童建立正確的金錢價值觀與生活技能。

保誠公益基金（Prudence Foundation）執行董事Nicole Ngeow表示：「財商教育是一項影響一生的重要能力，對促進財務福祉至關重要。透過提供普及且易於取得的 Cha-Ching 兒童理財教育計畫，我們希望幫助年輕世代建立正確的金錢觀，在面對人生各個階段時做出更明智的財務決策，並更有能力照顧自己與家人的未來。」

瀚亞投資表示，未來將持續與新北市政府及各界夥伴合作，深化兒童財商教育推廣，透過教育培養下一代的財務韌性與責任感，協助孩子建立受用一生的重要能力，培養具備面對未來挑戰的新世代公民。

新北

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