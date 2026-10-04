金融三業前8月稅前大賺1.17兆 超越2024年全年新高紀錄

台股8月反彈近7%，銀行、保險與證券等金融三業2026年前8月累計稅前獲利達新台幣1兆1702.35億元，年增93%，累計數不僅創同期新高，更已超越2024年全年1兆588億元的歷史新高紀錄，若今年第4季獲利未大幅衰退，估計今年度金融業獲利將寫新紀錄。

金管會公布金融三業今年前8月稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

台股7月下跌6%，導致金融三業7月獲利降至953.51億元，不過隨著指數反彈，台股8月上漲6.98%，金融三業8月獲利明顯放大至1683.79億元，累計今年前8月獲利達1兆1702.35億元，若拆分獲利占比，銀行占比45.9%最高，其次為保險業32.5%，證券期貨投信業約21.5%。

金管會銀行局副局長王允中表示，銀行業今年前8月稅前盈餘5378.1億元，年成長24%，本國銀行累計獲利達4853.7億元，年增近2成，銀行業與本國銀行獲利皆創歷年同期新高，主要是放款成長，加上金融市場行情，帶動利息、手續費與其他淨收益同步進補。

觀察銀行業8月單月獲利614.5億元，月減145.2億元。王允中指出，其中本國銀行單月獲利為612.6億元，月減43.7億元，7月為股利入帳高峰，8月這部分挹注相對減少；外銀跟陸銀單月獲利也呈現月減，主要因7月呆帳回沖、基期較高，加上8月放款成長，有增提備抵呆帳，以及投資跟其他淨收益減少所致。

保險業2026年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）新制，跟去年基礎有所差異，今年因保險合約服務邊際（CSM）穩定釋出挹注獲利，保險業8月單月獲利為692億元，月增671億元，累計前8月獲利為3807億元，創史上同期新高。

保險局解釋，單月獲利表現主要受到資本市場影響，台股與美股8月多走揚，加上保險服務結果穩定釋出貢獻獲利。壽險業前8月獲利達3394億元，產險業前8月稅前盈餘達413億元，雙創同期新高。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，股市成交值較去年增加，帶動證券期貨投信業前8月獲利2517.25億元，年增168%，旗下經紀、自營、承銷業務都有成長；投信業因資產管理規模上升、經理費增加，累計獲利345.88億元，年增95%；期貨業因自有資金投資有價證券處分與評價較去年同期增加，帶動期貨業賺113.98億元，年增近8成。