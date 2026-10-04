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新壽10月推3張美元利變險 宣告利率拉高至4.4%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

美國聯準會（Fed）9月宣布升息1碼後，市場持續關注美債殖利率及後續貨幣政策走向，國內壽險公司10月美元利變型保單宣告利率大致按兵不動，不過，新光人壽推出三張美元利變新商品，宣告利率拉高至4.4%，擠下合庫人壽4.38%，躍居市場第二高，僅次於台灣人壽4.42%。

新光人壽10月現售美元利變型商品宣告利率並未調整，但1日一口氣推出三張美元利變新商品，包括「美鑽享扶外幣利率變動型終身壽險」、「美增富外幣利率變動型終身壽險」及「美傳寶外幣利率變動型終身壽險」，三張商品宣告利率均達4.4%，高於9月新光人壽美元商品最高4.35%，一舉將公司美元保單最高宣告利率推升至市場第二。

隨著新光人壽加入戰局，10月美元利變保單最高宣告利率排名也重新洗牌。台灣人壽美元保障型商品最高宣告利率維持4.42%，續居市場最高；新光人壽以三張新商品4.4%緊追在後；9月才將美元保單最高宣告利率調升至4.38%的合庫人壽，則退居第三。

4.35%仍是10月市場最密集的宣告利率水準，包括第一金人壽、凱基人壽、全球人壽、元大人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽、台銀人壽、富邦人壽、國泰人壽、遠雄人壽及友邦人壽等，美元商品最高宣告利率均為4.35%；安聯人壽及南山人壽最高為4.30%，安達人壽則維持4.25%。

新台幣商品方面，10月壽險公司最高宣告利率同樣未見調整，目前仍由安聯人壽2.90%居冠，第一金人壽2.85%居次，凱基人壽及南山人壽均為2.78%；台灣人壽、合庫人壽、全球人壽、元大人壽及宏泰人壽最高均為2.75%，新光人壽則為2.72%。

相較9月多家業者調升美元宣告利率，10月市場明顯轉為觀望，隨著Fed升息後利率環境出現變化，後續美債殖利率及美元區隔資產收益表現，將成為壽險公司是否進一步調整宣告利率的重要觀察指標。

新壽 利率 美債殖利率

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