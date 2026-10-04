上月外資賣超台股、美元走強 外匯存底可能小幅減少

中央銀行將於5日公布9月底外匯存底。受9月外資持續調節台股、資金匯出，加上美元指數維持相對強勢影響，新台幣對美元匯率9月累計貶值1.86角、貶幅0.58%，月線翻黑。市場預期，央行持續進場調節、穩定匯市，9月外匯存底可能小幅減少，但在出口暢旺挹注下，仍有機會維持在6,000億美元大關之上。

8月底，我國外匯存底為6,019.04億美元，較7月底增加76.33億美元，重新站回6,000億美元關卡。進入9月後，外資持續賣超台股並匯出資金，加上美元走強，新台幣匯率面臨較大貶值壓力，央行則透過市場調節，降低匯率波動幅度，也可能使外匯存底出現變化。

從外資動向來看，9月外資累計賣超台股417億元，資金撤出對新台幣形成壓力；同期間美元指數維持偏強格局，也增加非美元貨幣的貶值壓力。美元兌新台幣匯率9月底以31.96元作收，單月累計貶值1.86角，貶幅0.58%。

不過，台灣出口表現仍是外匯存底的重要支撐。財政部統計處先前預估，在AI應用需求持續強勁、台灣供應鏈競爭優勢延續下，9月出口值可望落在770億至803億美元，出口暢旺帶動企業美元收入及外匯市場供給，有助支撐台灣外匯存底規模。

市場人士指出，雖然9月匯市受到外資匯出及美元走強等因素干擾，央行也持續進行雙向調節，但台灣出口及經常帳順差仍提供外匯存底基本支撐。

在非美貨幣方面， 歐元9月貶近2.5%，創14個月最大單月跌幅； 澳幣受美元走強與商品貨幣回檔拖累，9月亦呈貶值； 瑞士法郎一度跌至16個半月以來的低點；日圓在G10主要貨幣中表現相對有撐，對美元匯率整體呈現先強後弱、月內大幅震盪但最終呈略微升值的走勢。