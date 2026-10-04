銀行重企金 壓縮房貸、個金

相較於企業放款的強勁成長，銀行對房貸業務的態度則維持審慎。從各銀行近期業務策略來看，在銀行法第72條之2不動產天條、資本適足率及風險加權資產（RWA）等條件下，銀行傾向於優先配置自住及信用條件較佳的借款人，並將部分資源轉向企業金融。

國泰世華銀行上半年房貸金額成長約9.3%，但近期放款速度已較為緩慢，主因在於企業放款動能較強，加上利率往上走，銀行考量RWA資源配置，增加企業金融的資源投入，房屋貸款及個人金融的配比則相對降低。

台北富邦銀行上半年房貸業務較去年同期成長11%，其中主要成長來源是非購屋房貸，包括理財型房貸等資金需求。以銀行法第72條之2規範來看，銀行住宅建築及企業建築放款總額，不得超過所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%，目前北富銀約落在20％至23%，距離法定上限仍有空間。

兆豐銀行在房貸業務方面，策略上鎖定優質客群及既有企業客戶，並積極承作建商土建融後的整體房貸。截至今年6月底，兆豐銀行房貸餘額4,368億元，年增3.1%，全年房貸平均餘額則以雙位數成長為目標。銀行法第72條之2比率則低於25%，距離30%上限仍有空間，房貸授信依5P原則審核，著重借款人的還款來源與償債能力。

台企銀的房貸策略則以自住需求為主。截至7月底，房貸餘額3,377億元，其中青安貸款餘額1,431億元，占房貸總餘額42.37%。今年1至7月每月青安撥款量占總購置住宅撥款量約46.29%至55.67%，顯示政策性房貸仍是個人房貸的重要來源。台企銀表示，將持續配合房市健全政策，優先支應自住購屋資金需求，並審慎控管授信風險。

王道銀行在不動產放款業務的往來客戶以中大型客戶為主，標的以六都為主；另一方面，半導體及IC零組件等企業客戶放款則有較明顯成長。