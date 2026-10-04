專家教你保／挑選防癌險 掌握四大關鍵

癌症已連續多年高居國人十大死因之首，過去談到癌症治療，許多人想到的是手術、化療與放射線治療；如今隨著醫療技術進步，標靶藥物、免疫療法、精準醫療等新式療法陸續出現，讓病人有機會依照自身癌別、基因型態與病程，選擇更適合的治療方式。然而，治療方式愈來愈進步，也讓醫療費用水漲船高，有自費醫療需求的癌友中，花費動輒超過百萬元，若再加上營養補充、照護支出，以及治療期間可能面臨的收入中斷，往往會對家庭財務形成不小壓力。

此外，不同性別面臨的癌症威脅各有不同，根據衛福部調查報告，在前十大好發癌症中，女性以乳癌最為突出，子宮體癌、卵巢癌、子宮頸癌等婦科癌症也進入前十大。男性則以大腸直腸癌、肺癌、攝護腺癌居前，癌症風險較集中在消化道、呼吸道與男性專屬器官。

有鑒於此，因應男女常見癌症風險與治療需求不同，新光人壽推出女性專屬「愛美力防癌定期健康保險」與男性專屬「愛相挺防癌定期健康保險」，分別針對女性、男性較常見的特定癌症與手術需求設計保障。

面對癌症治療費用持續攀升，民眾在檢視防癌險時，可以掌握四大關鍵。首先，確認是否提供一次給付，由於癌症治療往往是一場長期抗戰，從檢查、住院、手術，到後續標靶藥物、免疫療法與休養照護，將帶來沉重的醫療負擔。若保單能在初次診斷確定罹患癌症後給付一筆保險金，家庭就能更彈性安排自費用藥、營養補充等支出，不必受限於特定醫療項目，但也要同步檢視一次給付額度是否足夠，避免理賠金很快被自費治療消耗殆盡。

其次，留意特定癌症是否具備額外保障。男女好發癌症明顯不同，因此女性可特別留意乳房、子宮、卵巢等婦科相關保障；男性則可關注攝護腺、肺部等項目。若保單能明確納入特定癌症或特定手術給付，有助於補強相關疾病的保障缺口。第三，隨著健檢與篩檢普及，部分癌症有機會在初期或輕度階段被發現，雖然早期治療效果較佳，但手術、追蹤、回診與休養費用仍可能造成壓力。

最後，也別忽略保費豁免條件，罹患重度癌症後，患者可能因長期治療暫停工作，家庭收入也會受到影響。若保單具備豁免機制，符合條件後即可免繳後續保費，有助於避免保障因財務壓力而中斷。（本文由新光人壽資深副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）