保險小百科／投保住宅火險 玻璃損失也賠

住宅火災保險包含「住宅玻璃保險」，主要保障因突發意外事故導致固定裝置於四周外牆之玻璃窗戶、玻璃帷幕或專有部分或約定專用部分對外出入之玻璃門破裂損失，負賠償責任。因前項損失所須拆除、重新裝置或為減輕損失所需合理之費用，亦負賠償責任。

依據產險公會參考條款，住宅玻璃保險期間內因突發意外事故所致承保玻璃損失，每一次事故賠償金額以一萬元為限，保險期間內累計賠償金額最高以二萬元為限。另有自負額，被保險人對於每一事故賠償金額，須先行負擔1,000元。

秋節將至，兆豐保險提醒，烤肉過程中使用木炭、卡式瓦斯爐及各類電器設備，若稍有不慎除可能造成住宅及財物損失，因此在歡度佳節之餘，也應留意居家用火安全及住宅保障規劃。