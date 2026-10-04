聽新聞
0:00 / 0:00

保險小百科／投保住宅火險 玻璃損失也賠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

住宅火災保險包含「住宅玻璃保險」，主要保障因突發意外事故導致固定裝置於四周外牆之玻璃窗戶、玻璃帷幕或專有部分或約定專用部分對外出入之玻璃門破裂損失，負賠償責任。因前項損失所須拆除、重新裝置或為減輕損失所需合理之費用，亦負賠償責任。

依據產險公會參考條款，住宅玻璃保險期間內因突發意外事故所致承保玻璃損失，每一次事故賠償金額以一萬元為限，保險期間內累計賠償金額最高以二萬元為限。另有自負額，被保險人對於每一事故賠償金額，須先行負擔1,000元。

秋節將至，兆豐保險提醒，烤肉過程中使用木炭、卡式瓦斯爐及各類電器設備，若稍有不慎除可能造成住宅及財物損失，因此在歡度佳節之餘，也應留意居家用火安全及住宅保障規劃。

兆豐 火災 保險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新竹民宅疑氣爆！落地窗震碎玻璃噴濺10米 雲梯車救出1人

保險節稅威力大！會計師試算「這情境」　實拿超過遺產總額、達116％

勞動部三項提醒：非自願離職 可領就保職訓津貼

買房看風水也要看懂風與光！十大住宅格局痛點一次解析

相關新聞

資金趨緊…企業周轉金利率升高 報價喊到2.5%以上

AI基礎建設、半導體擴產及企業海外布局推升資金需求隨科技業資本支出持續加碼，聯貸市場資金需求同步升溫，不過因近期銀行資金偏緊，部分金融機構的周轉金放款利率報價喊到2.5%以上才有承作意願。

銀行重企金 壓縮房貸、個金

相較於企業放款的強勁成長，銀行對房貸業務的態度則維持審慎。從各銀行近期業務策略來看，在銀行法第72條之2不動產天條、資本適足率及風險加權資產（RWA）等條件下，銀行傾向於優先配置自住及信用條件較佳的借款人，並將部分資源轉向企業金融。

匯市最前線／台幣31.6~32元整理

新台幣匯價上周五（2日）日終場收在31.83元、小升1.2分，升幅0.04%，連三個交易日收紅。單周新台幣貶值5分或0.16％，周線翻黑。本周新台幣匯價在31.6~32元間區間整理。

產險推寵物險 毛孩保障升級

隨著少子化與高齡化浪潮席捲台灣，毛孩已成為許多飼主珍視的家庭成員。根據農業部統計，去年全台家犬與家貓合計正式突破320萬隻。然而，隨著獸醫醫療技術精進，急診、重大手術及慢性病治療費用水漲船高，面對突如其來的醫療與意外支出，儼然成為許多家庭面臨的財務新挑戰。

專家教你保／挑選防癌險 掌握四大關鍵

癌症已連續多年高居國人十大死因之首，過去談到癌症治療，許多人想到的是手術、化療與放射線治療；如今隨著醫療技術進步，標靶藥物、免疫療法、精準醫療等新式療法陸續出現，讓病人有機會依照自身癌別、基因型態與病程，選擇更適合的治療方式。然而，治療方式愈來愈進步，也讓醫療費用水漲船高，有自費醫療需求的癌友中，花費動輒超過百萬元，若再加上營養補充、照護支出，以及治療期間可能面臨的收入中斷，往往會對家庭財務形成不小壓力。

保險小百科／投保住宅火險 玻璃損失也賠

住宅火災保險包含「住宅玻璃保險」，主要保障因突發意外事故導致固定裝置於四周外牆之玻璃窗戶、玻璃帷幕或專有部分或約定專用部分對外出入之玻璃門破裂損失，負賠償責任。因前項損失所須拆除、重新裝置或為減輕損失所需合理之費用，亦負賠償責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。