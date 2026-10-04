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寵物險留意三事項 避免無法理賠

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

許多飼主為寵物投保保險，但申請理賠時可能面臨無法理賠，保經業者提醒，投保寵物險時，應留意三大事項，像是除外責任與手術定義、已確診之既往疾病可能無法獲得理賠，以及留意投保年齡與續保條件限制；產險業者則提醒，未植入晶片或在非合法的機構就診，也可能不予理賠。

投保寵物險不應只看保費高低，磊山保經高雄營運處協理葉美珍指出，民眾常見有投保就一定理賠、確診後再買即可，或是投保後皆可續保等三大迷思。首先，並非有買寵物險就一定理賠，若飼主忽視不同保單在既往症、等待期及除外責任上的規範，特定情況也可能不予理賠。

以國泰產險的寵物險商品條款為例，其特別除外責任中，治療口腔疾病、白內障及治療短吻呼吸道症候群所生之費用皆屬於特別除外事項，無法獲得理賠；且新投保商品設有疾病等待期，一般疾病30天、特定疾病如心臟病達90天。若在等待期內發病，即便就診也無法給付。

其次，葉美珍指出，若毛孩已確診疾病才投保，該病症通常會被列為既往症而無法理賠，且新投保均有等待期限制，因此並非確診後再買寵物險即可；其三，投保後需留意續保年齡，留意各商品在首次投保年齡、最高續保年齡及續保條件的差異。

產險業者則提醒，目前僅接受已向農業部辦理寵物登記，且植入晶片的貓、狗投保寵物險，若僅施打預防針，尚未植入晶片則無法投保。其他像是警犬、導盲犬、比特犬、法國鬥牛犬等特殊品種，或是從事特技表演、狩獵或競賽的貓狗，也可能被列為不承保範圍。

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