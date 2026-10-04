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產險推寵物險 毛孩保障升級

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

隨著少子化與高齡化浪潮席捲台灣，毛孩已成為許多飼主珍視的家庭成員。根據農業部統計，去年全台家犬與家貓合計正式突破320萬隻。然而，隨著獸醫醫療技術精進，急診、重大手術及慢性病治療費用水漲船高，面對突如其來的醫療與意外支出，儼然成為許多家庭面臨的財務新挑戰。

面對這股龐大的毛孩保障需求，各大產險公司紛紛推出多元的寵物保險專案，以國泰產險為例，其寵物保險提供投保年齡八周至六歲毛孩免體檢、憑晶片號碼快速核保，基礎方案續保可至14歲五個月，進階方案與完整方案續保可至九歲五個月，商品涵蓋醫療補償比率70%（自負額30%），除了基本門診、住院與手術保障外，更將保單延伸至生活照顧與售後服務。

此外依據方案不同，包含寵物侵權責任最高保額50萬元、飼主住院期間的寵物寄宿費用每日最高800至1,000元、寵物協尋廣告費、寵物重新取得費用，及喪葬費用補助最高3,000至5,000元。

富邦產險建議，因寵物沒有健保，如生病或發生意外，飼主可能要支付高額的醫療費用，因此建議飼主在投保時考量「先保大損失、再保小損失」的投保原則，挑選寵物保險應重視「手術及住院費用」的保障。

富邦產險首創犬貓採不同保費計價，投保年齡彈性更大，首次投保年齡為二個月至未滿八歲，續保可至未滿15歲。其熱銷的L4方案主打理賠零自負額，包含門診、住院、手術及侵權責任皆無自負額，保障期間內醫療累積最高賠償限額達13萬元（含門診、住院和手術），寵物侵權責任保險額度更提高至150萬元，能有效防範毛孩在外暴衝咬傷路人或造成財損的鉅額賠償風險。

磊山保經高雄營運處協理葉美珍指出，現代家庭的風險管理觀念正經歷變革。過去民眾多聚焦於人身保險，如今有愈來愈多飼主意識到應將毛孩納入整體家庭風險規劃中。葉美珍分享親身經歷指出，自己養的15歲貴賓犬因糖尿病，近三年來持續注射胰島素。這些慢性病與突發急診的不確定性，是飼主最大財務痛點。

磊山保經建議，保障思維應與家庭財務規劃同步升級，建立「健康管理、日常照護、醫療預備金、保險保障」四大風險管理觀念。由於寵物險仍有理賠限額與自負額等機制，醫療預備金與保險應搭配使用，把握毛孩年輕健康時及早投保，才能真正降低突發支出對家庭財務的衝擊。

寵物 產險 獸醫 保險

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