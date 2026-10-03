日圓走勢受三因素影響 國銀估短期上有壓、下有撐

隨著日本銀行（BoJ）近期將利率調升至31年新高水準，市場對於日圓後市走向高度關注。綜合本國銀行的最新觀點指出，在美日利差、官方干預風險以及製造業與非製造業景氣表現分化等多重因素交織下，日圓短期內預期將呈現「上壓下撐」的區間震盪格局，不會再像過去單向持續貶值，但利差支撐也讓美元走勢偏強。

國泰世華銀行分析指出，今年以來日圓整體表現偏弱，主因美國利率水準仍顯著高於日本，壓抑日圓兌美元升勢。不過，由於日本官方多次針對匯價過弱發出口頭警告，且干預風險猶存，加上先前軋空行情過後，已較不容易出現先前單向走貶的極端走勢。

展望後市，國泰華銀行認為，因應通膨壓力，BoJ預期將持續推進升息步伐，配合日本國民年金基金（GPIF）有潛在資金回流的可能，日圓將維持區間震盪，市場多數目光將聚焦至明年初的春鬥工資談判，以尋求更明確的方向。

台北富邦銀行引述BoJ 9月會議摘要與短觀調查指出，日本通膨正逐步接近2%目標，市場甚至高度預期12月可能再度升息。然而，大型非製造業景氣出現見頂跡象，且內閣府要求審慎評估過去升息對經濟的累積影響，使BoJ升息態度保持彈性，預估在美日實質利差支撐與干預風險夾擊下，短線美元兌日圓將維持高檔震盪，上檔及下檔空間皆受到牽制，匯市短線將以雙向波動為主。