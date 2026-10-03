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聯準會升息路徑料將放緩 國銀估年底前僅升息一次

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國8月個人消費支出物價指數（PCE）低於市場預期，本國銀行普遍認為，隨著通膨數據回落，聯準會升息路徑預期將趨向放緩，預期今年底前升息一碼、明年上半年升息一碼的可能性較高，但考量經濟韌性與能源等潛在通膨風險，後續政策走向仍存變數。

國泰世華銀行指出，美國8月整體與核心PCE分別降至3.4%與3.0%，加上實質消費強勁反彈及就業動能觸底，顯示美國經濟維持高度韌性。

台北富邦銀行指出，聯準會官員認為企業已宣布龐大AI相關投資計畫，隨著數據中心興建，電力與勞動力需求可能加重價格壓力，而AI帶動的財富效應也可能刺激消費。紐約聯準銀行總裁威廉斯則認為，9月升息後沒必要急著再升息，市場預期可能超前，今年再升息一次較為適當，不過目前期貨市場顯示10月升息機率的維持在相對低檔。

渣打銀行預期，本輪升息周期將是近30年來最溫和的一次，累計升息幅度將遠低於過往周期。渣打銀行認為，目前價格壓力主要來自供應端而非需求過熱，加上AI提升生產力有助抑制長期通膨，預期聯準會在維持抗通膨公信力的同時，將採取更為審慎的立場，預估9月升息後，聯準會至2027年6月前僅再升息2次、每次25個基點，整體升息路徑溫和，之後於2027年下半年啟動降息。

滙豐銀行則指出，市場認為殖利率曲線的前端現已反映聯準會至2027年6月將升息三次的預期，不過滙豐認為這些預期過高，儘管核心通膨呈下行趨勢，但由於政策制定者期望更快實現2%的通膨目標，預期今年將再升息一次，隨後在2027年則暫停升息。

星展銀行也認為，由於聯準會的鷹派立場，星展集團目前預期今年將再升息一碼，並在2027年初再升息一碼。不過，國泰世華銀行提醒，外圍能源價格潛在轉嫁風險未除，仍可能埋下通膨復燃的隱憂。

聯準會 國銀 升息

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