跟進軍公教 公股行庫明年平均調薪幅度上看4%

軍公教人員明年將調薪4%，多家公股銀行計畫跟進，以進一步強化人才競爭力及共享經營成果，包括兆豐銀已規劃「調幅不低於軍公教平均水準」，其餘行庫也將參考經營績效、同業調幅決定。

行政院提出116年度中央政府總預算案、115年度中央政府總預算追加預算案，已於2日付委審查，其中包括回溯至今年7月1日發放的軍公教人員專業加給及主管職務加給，以及明年度軍公教人員通案待遇調薪4%等。

綜觀各公股行庫今年薪酬行情，受惠去年獲利豐厚，不少銀行均以調薪強化人才競爭力，例如彰銀最高調薪幅度達5.38%，華南銀平均調薪幅度為3.2%，兆豐銀個別調薪的平均加薪幅度高於3%，台企銀預估整體調薪幅度逾3%，第一銀平均調薪幅度約2.5%，且均針對績效表現優異者給予「加碼」。

至於明年度是否將跟進政府政策，藉由調薪強化留才成效，兆豐銀說明，明年度全面調薪幅度預計不低於軍公教平均調升水準，此外，還有例行性的「差異化個別調薪」，主要會依員工的考績及晉升情形來決定。

第一銀表示，明年度全面調薪幅度將參酌整體經營績效、軍公教調薪幅度及同業動向綜合評估，另每年例行辦理升等晉級平均調幅約2.5%起。

華南銀表示，一向秉持照顧基層員工的精神，明年度調薪方向將依循往例辦理，年度調薪幅度與方向將視今年度整體營運績效、員工個別績效等第及參考同業調幅決定，並自明年4月1日起實施。

合庫銀說明，調薪計畫主要參考最近3年經營情況、同業狀況、公教人員調薪情形及物價水準等因素，未來將追蹤公務人員調薪時程，就營運、獲利情況並參酌同業作法等研議辦理。

彰銀表示，明年度調薪方案將綜合考量年度盈餘獲利狀況、物價指數、市場行情及金融同業調薪水準，做整體評估與分析後辦理調薪。

台企銀表示，明年度調薪案將持續追蹤同業辦理情形並適時規劃。台銀及土銀則說明，明年度調薪作業將依主管機關調薪相關規定辦理。