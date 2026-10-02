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獨／公股投信四合一股權比重這樣分 將力拚十月底之前開臨董會過關

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
公股投信四合一股權比重這樣分 將力拚十月底之前開臨董會過關。聯合報系資料照
公股投信四合一股權比重這樣分 將力拚十月底之前開臨董會過關。聯合報系資料照

公股投信合一換股比例明朗。據知情人士指出，除了現在要拚員工安置方案全部4家投信都通過的「最後一哩路」之外，公股投信四合一的換股比例，其實經過財顧的評估討論之後，四家投信都已有大致的共識，並且也談好董監席次的分配，只要等員工安置方案全數都過關，合併之路將可望走得非常快，預計十月底之前，包括第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四大金控，及旗下投信就可同步召開臨時董事會完成通過四合一換股比例的相關決議，隨即就會正式對外宣布。

對於公股投信四合一之後的第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四家公股金控對於合併後的存續投信第一金投信的持股比重，知情人士透露，對於換股比例，四家已經有基本的共識，正待財顧作最後的精算，依照該換股比例，最高的為第一金投信持股比例過半會在50.3%，兆豐投信居次大約在30.4%，合庫投信在9.8%、華南永昌投信在9.5%。

而上述的各金控對於合併後的第一金投信的持股比例，也將連動到在第一金投信的整個董監席次分配結果，合併後的第一金投信，董事會的董監席次總共10席，持股過半的第一金投信，有4董2監，兆豐投信有1董1監，而合庫投信跟華南永昌投信各有1席董事。

公股投信四合一，是公股整併非常重要的里程碑，也是首度看到公股金控旗下事業體整併。據了解，倘若投信四合一完成，接下來會進行整併工程的，就是信用卡業務，但一切都要等投信的四合一先完成，才會一步步繼續走下去，讓過去公股體系「單兵作戰但吃力不討好的業務」，慢慢走向「整合之後的通力合作」。

據了解，華南永昌投信將在下周一召開會員大會，重新投票決議是否同意其他三家公股投信工會已經同意的員工安置計畫，勞權團體認為，華南永昌投信工會先前積極爭取員工安置計畫加碼其實已有獲得善意的回應，包括第一金投信提出的安置計畫已經歷經七版的修正，除了其他工會的努力之外，華南永昌投信工會的爭取也有其影響，既然這個公股共同的員工安置計畫方案，包括離職金、留任獎金計算這些，甚至是副總工作權的保障，已經是業界最優，那麼工會也已盡到為員工爭取權益的責任，並樂見在下周一投票之後，勞資雙方的爭議能落幕。

公股金融圈人士則指出，公股投信四合一之後就是打團體戰，每家公股投信員工的工作權都能被保障，而且還會被加薪，至於副總級的高層，據了解第一金投信也有向一些現任公股投信副總招手，邀請加入存續後的投信團隊，而倘若現任的投信副總們希望留在原來的金控，金控亦會為其安排在金控或其他子公司任職。

據悉，只要華南永昌工會同意共同版的員工安置方案之後，四家公股投信的四合一程序作業就可以啟動報送財政部的程序，接下來第一金、兆豐金、合庫金、華南金等4家金控及旗下投信子公司就會正式召開臨時董事會通過四合一，接下來就會將董事會決議和員工安置計畫一併報送金管會，完成所有的申請程序，現在公股陣營力拼在10月底之前能夠完成這些程序正式對外宣布四合一成功的第一步，而四家投信接下來的實質整合，尤其包括系統作業的整合，則估計會以半年至一年的時間完成。

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