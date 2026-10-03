新聞眼／公股求生 不能再單兵作戰

市場競爭過於激烈，整併成為公股必走的求生之路。公股投信四合一若能開先例、順利整併，接下來，就有機會整併其他業務，讓過去公股體系「單兵作戰但吃力不討好的業務」，慢慢走向「整合之後的通力合作」。

相較於民營金控積極推動整併來增加戰力、壯大版圖，公股金融體系受限於文化整合不易、承擔政策任務，以及併購價格動輒會被批判「圖利」等包袱，整併大不易。

過往，企金業務是公股強項，尤其是聯貸案，民營銀行想作聯貸，都得先跟公股銀行「拜碼頭」。十多年前最常見的景況，就是民營銀行、外商銀行副總、副總裁，向指標大型行庫經理、協理爭取支持。

如今，隨著民營銀行在企金領域嶄露頭角，公股銀行受到的威脅挑戰愈來愈大。尤其，很多民營銀行從消金業務，反攻回企金業務，進而又得到更多企金客戶的財富管理、私人銀行等消金業務，透過良性循環、開展更多業務。相較於此，公股所能施展的空間有限。

也因此，透過公股體系內部整併，在消金、資產管理這些領域打「團體戰」才能扭轉劣勢，否則，公股體系原本就屈居弱勢的消金業務，未來更難有發揮空間。

公股投信四合一只是開始，信用卡業務將會是下一步整併目標。透過整合，信用卡點數可以在八大公股銀行之間使用、互換，特約商店也可以在點數兌換上互通，成為共享資源，也有助於戰力整合。

只是，早在一年多之前，公股銀行就曾針對信用卡業務整合做過初步意見調查，結果，同意整合的銀行，都只願意把「催收」這種最吃力不討好的工作放出來由八家一起來做，可見得公股銀行對於旗下的信用卡業務，大多不願意放手投入整合行列。

未來，公股的整併之路想要再走下去，能否有創新的思維與共識，會是最大關鍵；而銀行能否擺脫過去「百貨公司」思維邏輯，認為什麼業務都一定要有，將是接下來公股信用卡業務能否順利整合的一大挑戰。