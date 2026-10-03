公股投信四合一整併倒數 拚月底過關

公股投信四合一整併案逐步明朗。知情人士指出，公股投信四合一持股比重，四家投信已有共識，並已談好董監席次分配，只等員工安置方案全數都過關，預計十月底之前，包括第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四大金控，及旗下投信公司召開臨時董事會，通過四合一換股比重相關決議，隨即正式對外宣布。

財政部推動公股投信四合一整併案，涉及第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信及合庫投信等四家公司，合併後，以第一金投信擔任存續公司。

對於合併後的持股比重，知情人士透露，四家公股金控已有基本共識，正待財顧最後精算。據了解，持股比重最高的是第一金投信，持股比重過半、約百分之五十點三，兆豐投信居次大約在百分之卅點四，合庫投信持股百分之九點八、華南永昌投信持股百分之九點五。

持股比重也連動董監席次分配結果。合併後，第一金投信董事會的董監席次總共十席，持股過半的第一金投信有四董二監，兆豐投信有一董一監，而合庫投信跟華南永昌投信則各有一席董事。

公股投信四合一，是公股整併非常重要的里程碑，也是首度看到公股金控旗下事業體整併，而這項整併案的最後一哩路，就是要拚四家投信全部通過員工安置方案。

據了解，華南永昌投信將在下周一召開會員大會，重新投票決議，是否同意其他三家公股投信工會已經同意的員工安置計畫方案。

勞權團體認為，華南永昌投信工會先前積極爭取員工安置計畫加碼已獲善意回應，包括第一金投信提出的安置計畫已歷經七個版本的修正，目前版本的員工安置計畫，包括離職金、留任獎金計算、副總工作權保障，已是業界最優，工會也已盡到為員工爭取權益的責任，樂見下周一投票之後，勞資雙方爭議能落幕。

公股人士則指出，公股投信四合一打的就是團體戰，每家公股投信員工的工作權都能被保障，且會加薪。至於副總級高層，據了解，第一金投信也有向一些現任公股投信副總招手，邀請加入存續團隊，倘若現任的投信副總們希望留任原來金控，金控亦會為其安排在金控或其他子公司任職。

據悉，華南永昌工會同意員工安置方案後，公股投信四合一程序作業就可以啟動報送財政部程序，接下來，第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四家金控及旗下投信子公司就會正式召開臨時董事會通過整併案，並將董事會決議和員工安置計畫一併報送金管會，完成所有程序。

公股陣營力拚在十月底完成這些程序，至於四家投信接下來的實質整合，估計會以半年至一年的時間完成。