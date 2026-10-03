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公股打團體戰 扭轉劣勢

經濟日報／ 記者 朱漢崙

公股投信四合一若能首開先例、順利整併，接下來，就有機會整併其他業務，讓過去公股體系「單兵作戰但吃力不討好的業務」，慢慢走向「整合之後的通力合作」。

相較於民營金控積極推動整併來增加戰力、壯大版圖，公股金融體系受限於文化整合不易、承擔政策任務，以及併購價格動輒會被批判「圖利」等包袱，整併大不易。

過往，企金業務是公股強項，尤其是聯貸案，民營銀行想作聯貸，都得先來跟公股銀行「拜碼頭」，十多年前最常見的景況，就是民營、外商副總、副總裁，向指標大型行庫的經理、協理爭取支持。

如今，隨著民營銀行在企金領域嶄露頭角，公股銀行受到的威脅挑戰愈來愈大。尤其，很多民營銀行從消金業務，反攻回企金業務，進而又得到更多企金客戶的財富管理、私人銀行等消金業務，透過良性循環、開展更多業務。相較於此，公股所能施展的空間有限。

也因此，透過公股體系內部整併，在消金、資產管理這些領域打「團體戰」才能夠扭轉劣勢，否則，公股體系原本就屈居弱勢的消金業務，未來更難有發揮的空間。

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