樂天銀董座 許柏林接任

國票金控（2889）昨（2）日公告，旗下樂天國際商業銀行董事會已選任國票金控代表人許柏林擔任董事長，即日起生效。許柏林此前已由國票金控派任為樂天銀行法人代表董事，9月底前董事長王世熙請辭後，並由許柏林暫代董事長，當時市場及預期許柏林可能接任董事長，如今如市場預期，完成董事長人事布局。

許柏林具工程及金融雙重背景，畢業於美國卡內基美隆大學工程碩士，過去曾在華南銀行體系任職，歷經分行經理、資訊相關職務，並升任營運管理事業群副總經理，也曾擔任台灣行動支付監察人，具備銀行分行營運、資訊科技及數位金融等相關經驗。

樂天銀行為國內純網路銀行之一，由國票金控與日本樂天銀行等股東共同投資設立。此次許柏林接任董事長後，後續將面對樂天銀行資產規模擴大、企業金融業務發展及數位金融服務布局等課題。

截至2026年6月底，樂天銀行實收資本額100億元，國票金控持股49%，總資產603.15億元、淨值96.66億元，累計開戶數達35.63萬戶，存款餘額約442億元，其中個人存款約343.1億元、企業存款65.4億元，貸款餘額約303億元，個人及企業貸款分別約234億元及69.2億元。今年前六月稅後淨損1.31億元，虧損幅度持續收斂。

展望後續業務發展，樂天銀行將持續從個人金融、法人金融及投資配置等面向強化業務結構。