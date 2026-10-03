花旗代幣化服務在台上線 近了

花旗兩年前推出代幣化銀行存款服務「Citi Token」，讓企業可在花旗全球網絡內進行美元、歐元原幣對原幣的即時跨境清算，標榜2至3秒快速到帳，全年24小時都可運作。

花旗觀察，中國大陸不少電商業者已開始大規模採用Citi Token，主要用於支付亞洲供應商款項；台灣企業仍多處於測試階段，尚未出現大規模導入。

花旗（台灣）金融服務事業群負責人楊雯表示，Citi Token最大創新，在於客戶不需要另外開立代幣帳戶，也不必使用加密貨幣錢包，可直接透過既有美元或歐元活期存款帳戶操作。對企業而言，實際體驗仍是銀行帳戶間的資金移轉，但跨境付款速度大幅提升。

傳統跨境支付主要透過SWIFT及中間銀行網絡處理，可能受到營業時間、假日及不同中間行扣費影響。Citi Token則透過花旗私有區塊鏈在內部帳務系統完成即時清算，突破傳統跨境支付的時間限制，提供全年無休服務，同時具備全額到帳及費用較可預測等特性，單筆交易金額最高可達1億美元。

楊雯指出，Citi Token本質上是銀行存款的代幣化，並非穩定幣，也不是第三方加密資產，資金仍存在客戶原有銀行帳戶中，透過花旗內部帳務系統完成清算，因此是在既有銀行監管架構下延伸數位化服務。

目前Citi Token已在美國、英國、愛爾蘭、香港、新加坡、日本及杜拜等七個市場上線，現階段支援美元及歐元，花旗並規劃進一步加入日圓及英鎊，持續擴大至其他國際金融中心。累計交易金額已超過10億美元，且仍持續成長。

至於台灣市場，目前並非花旗Citi Token首波上線市場，主要涉及國際清算、外匯及稅務等監管環境差異。

不過，台灣企業若在上述已上線市場持有花旗帳戶，仍可透過花旗企業網銀遠端操作相關服務。隨著企業全球化布局加速，花旗持續觀察台灣市場導入代幣化存款及即時跨境支付的需求，花旗銀行董事長張聖心認為，台灣市場上線應該不會等太久。