企業海外籌資爆發投銀受惠 花旗今年相關業務亮眼

花旗（台灣）金融服務事業群負責人程雯（左起）、花旗台灣區總裁暨花旗銀行董事長張聖心、總經理暨金融市場事業群負責人馮淑儀、金融服務事業群金融機構業務負責人汪曉琪。記者任珮云／攝影

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心昨（2）日表示，今年台灣經濟表現強勁，企業投資與資金需求升溫，花旗今年在台各業務均呈雙位數成長，其中，投資銀行業務尤其受到AI融資潮帶動，今年迄今已協助台灣企業籌資約120億美元。

今年台商海外融資市場競爭激烈，前幾年UBS（瑞銀證）表現突出，今年則以摩根士丹利（Morgan Stanley）的業務表現較受矚目，JP Morgan（小摩）過去相對沒有那麼關注台灣，近年則明顯加快腳步追趕。至於高盛證（Goldman）過去在台灣企業融資市場的存在感相對有限，但隨著台灣AI產業快速崛起，近期也重新加大布局。

今年花旗集團協助台廠發行GDR

張聖心昨天也提到，今年投資銀行業務競爭，是她從業以來最激烈的一年，顯示台灣資本市場在全球AI投資熱潮下，重要性持續提高。花旗今年已執行約120億美元籌資案，主要集中在海外可轉換公司債（ECB）及全球存託憑證（GDR），年底前仍有多項案件籌備中。

據了解，今年包括緯創（3231）、廣達、欣興、華碩等大型企業，均透過花旗協助其在海外資本市場籌資，科技業也是今年台灣企業海外融資的主要族群。值得注意的是，今年企業單一籌資案的規模明顯放大，過去約3億美元就屬大型案件，今年起跳規模已提高至10億美元，甚至出現單案10億至40億美元的超大型籌資案。

張聖心表示， 在北美市場，台灣電子大廠已利用花旗墨西哥平台Banamex的在地金融服務，支應當地營運需求；在歐洲，波蘭則因地理位置及電動車、綠能與國防等產業發展，逐漸成為台商進入中東歐市場的重要據點。

業內人士觀察，近年台灣企業積極赴美、赴日及歐洲等地投資，從半導體、電子製造到AI供應鏈，海外設廠及資本支出規模持續擴大，企業金融需求也從單純融資，逐步延伸至全球資金調度及跨境金融管理。在此情況下，銀行能否長期掌握企業營運及全球布局，被視為爭取大型企業金融業務的重要條件。

花旗昨天也說，AI帶動的不只是短期資本市場熱潮，更改變台灣企業的全球投資版圖。