美國9月非農遠低預期…今年升息機率大降 台指期、金價飆漲

市場注目的9月美國非農就業人數爆出大意外，依美國勞工部公布數據顯示，9月美國非農就業人數僅增加2.9萬人，遠低於市場預期的9萬人；8月新增就業人數也從此前公布的16.2萬人下修至13.3萬人。失業率則從8月的4.1%升至4.2%，高於市場此前預計的4.1%。

數據公布後，現貨黃金短線一度走高40美元，美指短線下滑。市場交易員削減對美國聯準會10月升息的押注，與美聯準會會議日期掛鉤的互換合約顯示，市場不再完全定價聯準會今年還將進行一次升息。

台指期夜盤一度漲557點至49,226點，突破49,000點關卡，頗具仙人指路意味，若美非農就業數據未明顯超標，將有助台股多頭續航。

值得注意的是，群益期貨分析，9月極低的新增就業數據可能受到季節調整和日曆因素影響，目前尚不能據此判斷美國就業市場發生實質性惡化。