台商全球布局找資金 花旗今年助籌資逾120億美元

台灣企業加速全球布局，海外籌資與跨境資金調度需求同步升溫。花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示，今年已協助台灣企業籌集超過120億美元資金，以科技產業最為活躍；另一方面，花旗代幣化服務已在全球七個市場上線，每日透過代幣化存款轉移約10億美元，台商若在相關市場設有帳戶，也能運用這項服務調度資金。

花旗指出，台灣企業近年持續拓展海外版圖，對跨境融資、併購及資本市場服務的需求強勁。今年已完成多項具代表性的股權及債券融資交易，包括可轉換公司債（CB）與海外美元債，協助重要科技企業取得全球資金，支應業務發展。

從較長期的交易規模觀察，自2020年以來，花旗累計協助台灣企業從全球資本市場籌資近450億美元，並為超過130億美元的併購交易提供顧問服務。花旗表示，將持續透過集團平台，協助台商連結全球資本，掌握跨境成長機會。

台商的海外布局也持續擴大。張聖心指出，目前其台灣企業客戶已在近60個市場布局，其中，墨西哥與波蘭，是企業拓展北美及歐洲供應鏈的重要據點。

花旗分析，墨西哥具備汽車、電子與製造業聚落，以及具有製造經驗的人力資源，可作為台商服務美國市場的重要生產基地。波蘭則受近岸外包、友岸外包趨勢帶動，逐漸成為台商進入歐洲的關鍵門戶，合作領域由傳統貿易延伸至半導體、人工智慧（AI）、能源轉型與先進製造，無人機也是新興合作項目。

隨企業據點遍布不同市場，跨境資金調度也成為金融服務重點。金融服務事業群負責人程雯表示，花旗代幣化服務採私有許可型區塊鏈，已在美國、英國、香港、新加坡、愛爾蘭、日本及阿聯酋上線，支援美元與歐元資金流，在特定市場及幣別可實現近乎即時、全天候的資金流動性轉移。

據內部估算，目前每天有數百個客戶透過代幣化存款轉移約10億美元，使用率逐步提高。台灣企業客戶只要在上述七個市場設有帳戶，也能運用服務，支援資金調度與營運需求，未來並將持續擴展市場及幣別。

除代幣化存款外，花旗也透露已與Coinbase合作，串接傳統金融與數位資產服務。其中，Coinbase採用花旗虛擬帳戶錢包方案，讓支付客戶可接收、持有及支付資金，並將流入的法定貨幣自動轉換為穩定幣。花旗也將透過支付受理平台，協助機構客戶接受穩定幣付款，再自動轉換為法定貨幣，由花旗完成資金清算。

在AI應用方面，張聖心強調，定位也不只是生產力提升，而是是決策輔助與分析工具。目前應用包括協助併購盡職調查、分析市場情緒，以及輔助IPO、債券發行的定價與時機分析；企業財資服務則可用於現金流預測，減少人工處理作業。

展望市場，花旗認為，美國經濟仍具韌性，AI與數位轉型持續支持科技產業成長。台灣在全球科技供應鏈扮演關鍵角色，隨AI產品與服務需求增加，預期外資對台股的關注及資金配置需求仍將維持強勁。