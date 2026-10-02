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台股創高難帶動匯價 新台幣收31.83元周線翻貶

中央社／ 台北2日電
新台幣兌美元今天盤中續於31.9元價位偏弱整理，央行尾盤調節之下，終場小幅翻揚，收盤收31.83元，升1.2分，匯價連3升，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至21.91億美元。記者黃仲明／攝影
新台幣兌美元今天盤中續於31.9元價位偏弱整理，央行尾盤調節之下，終場小幅翻揚，收盤收31.83元，升1.2分，匯價連3升，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至21.91億美元。記者黃仲明／攝影

台股延續漲勢，今天再創收盤新高，但未能拉動匯率勁揚，新台幣美元今天盤中續於31.9元價位偏弱整理，央行尾盤調節之下，終場小幅翻揚，收盤收31.83元，升1.2分，匯價連3升，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至21.91億美元。

台股今天資金持續流向被動元件、記憶體及ABF載板族群，終場上漲122.25點，收在48475.74點，續創收盤新高。三大法人同步買超，外資呈現連3買，但加碼幅度有限，今天僅買超26.21億元，難以為匯價提供有力支撐。

新台幣兌美元今天以31.87元開盤後，匯價延續貶勢，迅速跌破31.9元、最低觸及31.935元，儘管出口商於31.9元上方進場拋匯，但量能有限，新台幣開低走低，直到尾盤央行進場調節後，小幅翻揚，終場以小升作收。

外匯交易員直言，近期新台幣漲勢主要都由熱錢大舉匯入所帶動，近日股匯脫鉤，主因是台股上漲，但外資匯入動能有限，在此同時，美元指數強勢表態，新台幣匯價因而於31.9元附近徘徊，難以突破。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值5分或0.16%，週線翻貶。

外匯交易員指出，美伊戰事持續僵持，國際油價處在高檔，增添通膨壓力，市場普遍認為美國聯準會年底前仍將升息，美元指數、美債殖利率雙升，令亞幣表現受抑；在此情境下，新台幣缺乏足夠動能突破區間，下週估於31.7元至32元區間偏弱整理。

另外，外匯交易員表示，美國非農就業數據今晚出爐，如果就業數據保有韌性，可能推升市場對聯準會後續升息的預期，後續通膨數據表現將更顯關鍵。

匯價 新台幣 台股 美元 外匯市場 央行

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