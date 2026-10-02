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金管會人事異動 原銀行局組長陳家珍接任主秘一職

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會2日公布，銀行局主任秘書一職，由原銀行局組長陳家珍調任，即日起正式交接上任。聯合報系資料照
金管會2日公布，銀行局主任秘書一職，由原銀行局組長陳家珍調任，即日起正式交接上任。聯合報系資料照

金管會2日公布，銀行局主任秘書一職，由原銀行局組長陳家珍調任，即日起正式交接上任。金管會指出，前銀行局主任秘書周正山已於9月14日擔任金管會金融市場發展及創新處處長，因此該職缺由銀行局組長陳家珍調任。

新任銀行局主秘陳家珍資歷完整，學術背景扎實，畢業於國立臺灣大學財務金融學系，並取得新加坡國立大學高級公共行政與管理研究所碩士學位。在公職歷練方面，她於1998年公務人員高等考試三級考試金融保險類科及格，隨後長期在金管會銀行局體系深耕，歷任銀行局科長、專門委員、副組長以及組長等要職，對銀行局業務熟稔。

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