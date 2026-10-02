金管會人事異動 原銀行局組長陳家珍接任主秘一職

金融業加速發展數位金融，資安防護也從網銀延伸至行動App服務，過往金融業多仰賴外部第三方合格實驗室辦理行動 App 資安檢測及取得安全認證標章。國泰世華銀行透過導入ISO/IEC 17025國際標準，建置「App資安檢測實驗室」，並於2026年通過財團法人全國認證基金會（TAF）認證，成為國內首家取得認證的金融機構，透過建立自主檢測能力，不僅能掌握核心檢測技術、提升檢測自主性與彈性，更可降低對外部檢測資源之依賴，為數位金融服務築起更嚴謹的資安防線。

2026-10-02 15:35