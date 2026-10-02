樂天銀行董座人選確定！ 國票金代表人許柏林接任

超高齡社會下，失智議題已從醫療照護面向，擴大成為家庭、職場與企業共同面對的課題。凱基人壽長期投入失智友善，2020年成為業界首家「失智友善保險公司」，2026年進一步將這份經驗轉化為員工支持，在台灣失智症協會指導下，成為壽險業首家建立「失智友善職場政策」的公司，讓失智友善不只落實於客戶服務，也成為員工及家庭需要時的支持力量。此舉呼應WHO（世界衛生組織）長年倡議的失智友善與跨域支持，並與台灣失智症防治照護政策推動方向一致，即透過提升失智識能、提供工作支持及協助資源，讓員工面對自己、同事或家人的失智情況時有所依循，也讓失智者在適切支持下，仍有持續工作、發揮所長的機會。

2026-10-02 12:05