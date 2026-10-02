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樂天銀行董座人選確定！ 國票金代表人許柏林接任
國票金（2889）代子公司樂天國際商業銀行公布2日召開董事會，正式選任新任董事長，由國票金控代表人許柏林接任，並於同日生效。
樂天銀行新任董事長許柏林畢業於美國卡內基美隆大學工程碩士，具備扎實的工程資訊背景與深厚的金融實務歷練。他早期在華南銀行體系任職多年，歷任蘆洲分行經理、資訊部門及營運管理事業群副總經理，並曾擔任台灣行動支付監察人等職務，在傳統銀行實體分行管理、資訊科技架構與數位金融運營上皆擁有豐富經驗。此次接掌純網銀董座，市場高度關注其能否憑藉跨領域專長，帶領樂天國際商銀開創全新局面。
此外，樂天銀行發言人則由財務暨企業服務處處長小泉大祐擔任，即日起生效。
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