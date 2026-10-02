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國泰世華建置「App 資安檢測實驗室」 國內金融業首家取得TAF認證

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行建置「App資安檢測實驗室」，為國內金融業首家取得財團法人全國認證基金會（TAF）認證業者，強化自主App資安檢測能力。左起依序為國泰世華銀行資安長王堯德、協理曾國棟。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行建置「App資安檢測實驗室」，為國內金融業首家取得財團法人全國認證基金會（TAF）認證業者，強化自主App資安檢測能力。左起依序為國泰世華銀行資安長王堯德、協理曾國棟。圖／國泰世華銀行提供

金融業加速發展數位金融，資安防護也從網銀延伸至行動App服務，過往金融業多仰賴外部第三方合格實驗室辦理行動 App 資安檢測及取得安全認證標章。國泰世華銀行透過導入ISO/IEC 17025國際標準，建置「App資安檢測實驗室」，並於2026年通過財團法人全國認證基金會（TAF）認證，成為國內首家取得認證的金融機構，透過建立自主檢測能力，不僅能掌握核心檢測技術、提升檢測自主性與彈性，更可降低對外部檢測資源之依賴，為數位金融服務築起更嚴謹的資安防線。

隨著科技持續演進及金融應用蓬勃發展，App功能日益多元，資安防護所需考量的面向也更趨複雜，發展相關應用服務時，亦需具備更全面的風險管理思維。國泰世華長年發展數位金融服務，不僅著眼於現有風險的防範，更重視潛在威脅的及早發現與因應，率先布局App資安檢測實驗室，以長期且系統化的方式檢視App防護需求，藉由自有實驗室持續進行檢測、追蹤與改善，有助於更即時掌握新型態資安風險及其變化，並將檢測結果回饋至相關防護機制，提升風險辨識與應變能力。

國泰世華於2025年起規劃成立「App資安檢測實驗室」，歷經立案籌備，建置專屬檢測空間與設備、人員培訓及導入實驗室管理制度等階段，並建立符合ISO/IEC 17025國際標準的檢測流程，順利取得TAF認證。國泰世華表示，本次取得認證後，不僅可進一步累積自主App資安檢測的實務經驗與技術能力，並將App資安檢測朝標準化及制度化發展；另一方面，也讓銀行內部資安專業人才在實務中累積檢測經驗，持續深化資安專業能力。

在金融機構持續深耕行動金融服務下，資安已由系統防護、應用程式安全開發，延伸至自主檢測。國泰世華將持續秉持以客戶為核心的理念，接軌國際標準，優化App資安檢測與數位金融安全治理，強化客戶交易及資訊安全。

國泰世華銀行通過財團法人全國認證基金會（TAF）認證，為國內金融業首家取得認證的金融機構。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行通過財團法人全國認證基金會（TAF）認證，為國內金融業首家取得認證的金融機構。圖／國泰世華銀行提供

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