智通印度FinTech布局取得關鍵進展 完成Letul首階段25%股權交割

智通科創（8932）旗下子公司Bharat Line Innovations Private Limited已於9月24日完成Letul Investments Private Limited (India)第一階段25%股權交割，象徵集團印度金融科技布局取得關鍵進展，並朝建構完整金融服務生態系再邁進一步。

智通指出，Letul為經印度儲備銀行（Reserve Bank of India, RBI）核准之非銀行金融公司（Non-Banking Financial Company, NBFC）。本次首階段交割完成後，智通將持續依印度當地法令及主管機關要求，推進後續交易與營運規劃；其餘75%股權仍須待RBI核准及相關交割條件成就後辦理。

智通近年透過GLN積極布局印度FinTech市場，旗下Zenzy平台藉由OPPO及realme手機預載，已累積龐大使用者基礎，並持續拓展貸款媒合、手機遊戲、金融及生活服務。未來若順利完成Letul其餘股權交割，智通可望進一步串聯Zenzy的數位流量入口、GLN的軟體技術能力及Letul的金融服務基礎，加速由平台導流與金融媒合，向更完整的金融科技服務模式延伸。

智通總經理蔡焜煌表示：「印度擁有龐大的年輕人口、智慧型手機用戶及快速成長的數位金融需求，是全球極具發展潛力的金融科技市場。本次完成第一階段股權交割，是智通以既有軟體技術與平台能力為基礎，進一步延伸至金融服務的重要一步。未來將以法規遵循與風險控管為前提，整合集團既有技術及平台資源，穩健推進商業化，開拓印度市場的長期成長機會。」

智通表示，印度FinTech已成為集團中長期成長布局的重要一環。公司將持續推進後續主管機關審查與交易程序，逐步完善「流量、技術、場景與金融服務」的事業布局，為集團培養下一階段成長動能。公司將持續掌握主管機關審查及交易進度，並於相關條件完備後，依規定對外揭露後續重大進展。