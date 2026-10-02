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凱基人壽失智關懷再深化 壽險業首家建立友善職場政策

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基人壽總經理郭瑜玲與經營團隊連續八年響應國際失智症月，今年更率壽險業之先建立「失智友善職場政策」，將失智友善從客戶服務延伸至員工支持，以企業行動共築失智友善與跨域支持社會。凱基人壽／提供
凱基人壽總經理郭瑜玲與經營團隊連續八年響應國際失智症月，今年更率壽險業之先建立「失智友善職場政策」，將失智友善從客戶服務延伸至員工支持，以企業行動共築失智友善與跨域支持社會。凱基人壽／提供

超高齡社會下，失智議題已從醫療照護面向，擴大成為家庭、職場與企業共同面對的課題。凱基人壽長期投入失智友善，2020年成為業界首家「失智友善保險公司」，2026年進一步將這份經驗轉化為員工支持，在台灣失智症協會指導下，成為壽險業首家建立「失智友善職場政策」的公司，讓失智友善不只落實於客戶服務，也成為員工及家庭需要時的支持力量。此舉呼應WHO（世界衛生組織）長年倡議的失智友善與跨域支持，並與台灣失智症防治照護政策推動方向一致，即透過提升失智識能、提供工作支持及協助資源，讓員工面對自己、同事或家人的失智情況時有所依循，也讓失智者在適切支持下，仍有持續工作、發揮所長的機會。

從「友善客戶」走向「友善職場」，打造全方位支持。凱基人壽今年連續第八年支持台灣失智症協會「國際失智症月」活動，持續以倡議與實際行動深化社會對失智的理解。面對超高齡化趨勢，企業除了提供友善、平等的金融服務，也要看見失智症可能對員工及其家庭帶來的影響，包括：透過「失智友善宣言」、教育訓練、講座及多元體驗提升員工失智識能，協助員工如何應對。台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，凱基人壽率先建立失智友善職場政策，具有示範意義，也期待經驗能被複製，帶動更多企業加入，共同打造不恐懼失智、不排除失智者，並願意彼此支持的社會。

今年國際失智症月「明日備忘錄」特展以「及早認識、更多可能」為主題，凱基人壽總經理郭瑜玲與經營團隊在協會導覽下，親身認識失智者家庭的生活處境與需求，體會提早認識與介入的重要性。此外，透過面對面的交流，也進一步了解年輕型失智者獲得適切支持、調整工作流程後，依然能夠持續工作、發揮能力並參與社會；企業多一分理解與調整，即可幫助失智者持續創造發揮價值。

從客戶服務到員工支持，凱基人壽持續將失智友善落實於不同場域，透過無障礙環境及友善服務、保單緊急聯絡人機制、長照保障及保險信託等商品服務，回應高齡者及失智家庭需求，並持續與台灣失智症協會推廣緊急聯絡卡防走失鑰匙圈，協助建構防走失守護網。未來將持續以「金融大回饋」精神，把長期累積的理解轉化為更多支持，讓客戶獲得友善服務、員工在需要時有所依靠，也讓更多失智者有機會持續參與社會，讓金融專業多走一步、多做一點，共同打造更具包容性的失智友善社會。

凱基人壽 失智 壽險業

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