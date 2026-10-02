金價未來一個月怎麼走？國銀：迎第4季旺季有撐 短、中期支撐價位曝

金價近日力守4,100美元之上，國銀估計未來一個月金價仍將受「聯準會升息預期」與「地緣政治風險」兩股力量拉鋸影響，預估維持區間偏弱震盪格局。若美債殖利率續創新高，不排除再度測試4,100美元支撐。短線雖偏弱，但隨第4季旺季需求逐步發酵，下檔空間預期相對有限。

臺銀貴金屬部金市報告回顧9月金價雖一度衝高至4,470美元，惟受美國8月非農人數強勁與CPI、PPI顯示通膨黏滯，通膨壓力與聯準會升息擔憂，使美元指數強勢、美債殖利率衝高10餘年高位，雙重利空壓抑金價，月底下探至4,110美元後跌深反彈。全月呈漲勢承壓反轉壓回之下跌走勢。

展望本月，臺銀指出，綜觀目前國際情勢，聯準會於9月升息1碼後，市場普遍預期年底前仍保留再升息一次可能性，使美元指數持續高檔盤堅，對金價形成巨大壓力。此外，美國10年期公債殖利率近期升抵5%以上高位，反映市場對通膨及高利率環境的預期仍未消退，而聯準會官員亦多次強調通膨仍高於目標水準，短期內恐限制金價反彈空間。

不過，進入第4季後，金市將逐步進入傳統實體需求旺季，加上美伊談判、及荷莫茲海峽航運風險仍具不確定性，仍有一定的避險買盤支撐。

整體而言，臺銀分析，未來一個月金價仍將受「聯準會升息預期」與「地緣政治風險」兩股力量拉鋸影響，預估將維持區間偏弱震盪格局。若美債殖利率續創新高，不排除再度測試4,100美元支撐；反之，若經濟數據放緩並促使升息預期降溫，金價有機會挑戰4,300至4,400美元區間。短線雖偏弱，但隨第4季旺季需求逐步發酵，下檔空間預期相對有限。預測短、中期支撐為4,100美元、4,050美元與4,000美元，上檔反壓為4,250元、4,280美元及4,350美元。