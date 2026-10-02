低碳轉型、人才培育、AI防詐 富邦金展現金融影響力

富邦金控（2881）榮獲「天下永續公民獎」金融業第一名並入選「天下人才永續獎」 以低碳轉型、人才培育與AI防詐發揮金融影響力。

富邦金控長期深耕ESG，以金融核心本業回應社會與環境挑戰，2026年第19度獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」肯定，並榮登金融業第一名，創下歷年最佳成績。同時，富邦金控也再度入選「天下人才永續獎」，展現富邦在人才培育與員工照護上的具體成果。企業此次獲獎不僅肯定富邦長期於永續經營的投入，也凸顯金融業可透過低碳轉型、人才培育與防詐，發揮更具體的社會影響力。

富邦金控董事長蔡明興表示，永續不僅是企業責任，更是企業競爭力的重要來源。富邦金控以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為核心，持續將永續理念落實於營運與金融本業之中。今年獲得「天下永續公民獎」金融業之冠，不只是對富邦永續成果的肯定，更代表金融業能透過資金、創新與人才，為社會創造更大的正向影響力。

面對全球淨零浪潮，富邦金控持續發揮資金影響力，引導企業邁向低碳轉型。2025年綠色金融規模突破2.7兆元，並將2030年目標提高至3.2兆元；同時承諾於2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務，展現金融業推動淨零轉型的決心與行動力。

除資金引導外，富邦金控持續深化議合行動，透過持續舉辦SBT議合工作坊及「永續經濟活動認定參考指引」議合工作坊，攜手石化、半導體、紡織、運輸及廢棄物處理等產業共24家企業客戶建立轉型路徑。同時，富邦亦持續擴大供應鏈影響力，2025年發起供應商永續夥伴行動宣言，號召超過100家供應商提出ESG行動承諾，共同打造跨金融與產業價值鏈的低碳轉型生態系。

人才是企業永續發展的重要基石。富邦金控以「永續 × AI」雙軸轉型為核心，建立涵蓋全員培訓、專業認證及實務應用的人才發展架構。2025年共有94.2%員工、超過3.6萬人參與ESG相關課程，同時推動「全員AI」策略，共有逾2.7萬人完成數位科技課程訓練，占全體員工72.5%，持續培養兼具永續金融與數位科技能力的跨域人才。

富邦金控亦建構全生命週期員工照護制度，從新人培育、成家育兒到中高齡職涯發展與退休規劃，提供完善支持措施。2025年提供每胎10萬元生育補助及6歲以下子女每年2.4萬元育兒補助，全年補助逾4,640人次、金額近1.6億元，並迎來646名富邦寶寶，粗出生率近年皆為台灣平均三倍以上。

在社會參與面向，面對層出不窮的詐騙案件，富邦金控致力運用金融本業解決社會問題，旗下台北富邦銀行首創導入AI鷹眼識詐模型，並進一步發起鷹眼識詐聯盟，號召全台39家金融機構共同加入，形成覆蓋超過4,600個據點的金融防詐網絡，打造台灣金融業最大的跨機構防詐合作平台。透過AI模型與即時聯防機制，已成功攔阻大量異常交易與詐騙金流，推動金融業由競爭走向合作，攜手守護民眾資產安全。

除防詐行動外，富邦亦長期推動普惠金融與弱勢關懷，聚焦高齡者、失智長者、偏鄉居民、移工及新住民等族群需求。富邦人壽自2015年推動失智友善計畫至今，已協助近2萬名失智症患者，愛的手鍊配戴者走失尋獲率接近100%；「孤獨處方箋」計畫2025年關懷近4,700人次獨居長者，協助55%受訪長者改善憂鬱情形。針對偏鄉醫療資源落差，富邦人壽與台灣癌症基金會合作推動「銀髮偏鄉就醫無礙專案」，八年來已協助逾2,800名偏鄉銀髮癌友穩定就醫。另一方面，台北富邦銀行持續打造多語系友善金融環境，目前累計服務近二萬名移工薪轉客戶，並推出四國語言金融服務指南與防詐教材，提升金融服務的可及性與安全性。

從協助企業推動低碳轉型，到培育永續與數位人才、AI防詐守護金融安全，富邦金控持續以金融核心職能回應社會與環境挑戰。展望未來，富邦金控將持續深化永續經營，發揮金融影響力，攜手客戶、供應鏈及社會大眾，共同邁向更具韌性、更包容的永續未來。