股務無紙化再進擊 集保eNotice平台全新推出公開收購電子通知

數位化浪潮再進擊，股務通知朝無紙化更往前一步。臺灣集中保管結算所9月24日起，於股務事務電子通知平台(eNotice平台)新增公開收購電子通知(公開收購eNotice)服務，提供投資人更便捷的數位服務。

集保結算所副總黃蓁蓁表示，eNotice平台自推出以來，深受廣大投資人支持與信賴，這次新增公開收購eNotice服務，包含公開收購條件變更電子通知、公開收購期間屆滿通知及公開收購支付價款通知等三項。凡公開收購人與集保結算所完成簽約，且投資人於該案件中參與應賣，即可透過留存於eNotice平台的電子郵件及集保e手掌握App，即時接收各階段重要通知，免去以往等待紙本信件的時間差，資訊掌握更迅速透明。

曾啟用eNotice的投資人須再次同意以解鎖新服務集保結算所提醒，由於公開收購eNotice為全新的擴充服務，過去曾於eNotice平台啟用股利或其他項目電子通知的投資人，請務必再次登入 eNotice 平台，同意最新版本的eNotice服務條款。完成同意程序後，未來若參與符合條件的公開收購案，即可順利接收各項公開收購電子通知，確保自身權益不漏接。

隨著公開收購eNotice正式上線，eNotice平台服務範疇從原有的股利、現金增資認股發放及ETF收益分配，進一步延伸至公開收購領域，為資本市場提供更即時與便利的全方位股務數位服務體驗。

eNotice平台不僅展現臺灣投資人高度的數位參與，也實質推升綠色金融與永續發展，未來集保結算所將持續傾

聽市場需求，拓展多元化的數位應用場景，也邀請全體投資人共同響應便捷、減碳的eNotice平台，打造更完善的數位金融生態圈。