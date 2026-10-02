快訊

才挺過心肌梗塞鬼門關！陳建州慟別至親「百歲奶奶病逝」

下周換季降溫北部探18度 專家：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會推TISA滿1年規模近百億　0050連結基金市占過半

中央社／ 台北2日電
投資理財示意圖。圖／AI生成
投資理財示意圖。圖／AI生成

由金管會與集保結算所攜手推出的TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶），推出1年多，整體基金規模已逼近新台幣百億元，其中連結熱門市值型ETF元大台灣50（0050）的「0050ETF連結基金TISA級別」包辦逾半市占。

TISA是由金管會與集保結算所推出的長期理財機制，主打低門檻、低成本與專家嚴選，TISA級別基金每月最低申購金額門檻只要新台幣1000元，而且透過基金公司讓利，TISA級別基金免手續費，且經理費低。政府希望透過TISA，協助國人打造退休第三支柱。

TISA於2025年中正式推出，已滿1年，根據投信投顧公會截至今年8月底的最新統計，目前共有約53檔TISA專屬級別基金，總規模達93.8億元，今年以來規模成長5.9倍。

其中「0050 ETF連結基金TISA級別」規模53.2億元，占據超過一半的市占率；單月申購金額約5.5億元，也穩居龍頭地位。

「0050 ETF連結基金TISA級別」由元大投信發行，基金超過9成資產配置於0050，追求績效表現與0050報酬率連動。與直接購買0050最大差別，0050 ETF連結基金TISA級別不配息，希望透過股利再投入的方式，放大長期複利效果，也呼應政府希望鼓勵國人長期投資，強化退休資本準備的期待。

0050 TISA 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050投資人喊「有賺到」！台股市值躍全球第4 周冠男勸別忙進忙出

富邦科技ETF掛牌滿20年 規模破千億元、受益人數續增

債券ETF免證交稅延至2036年 財部估每年淨收益達157億元

高股息ETF人數第一大 國泰00878今年規模增逾四成

相關新聞

金價未來一個月怎麼走？國銀：迎第4季旺季有撐 短、中期支撐價位曝

金價近日力守4,100美元之上，國銀估計未來一個月金價仍將受「聯準會升息預期」與「地緣政治風險」兩股力量拉鋸影響，預估維持區間偏弱震盪格局。若美債殖利率續創新高，不排除再度測試4,100美元支撐。短線雖偏弱，但隨第4季旺季需求逐步發酵，下檔空間預期相對有限。

低碳轉型、人才培育、AI防詐 富邦金展現金融影響力

富邦金控（2881）榮獲「天下永續公民獎」金融業第一名並入選「天下人才永續獎」 以低碳轉型、人才培育與AI防詐發揮金融影響力。

股務無紙化再進擊 集保eNotice平台全新推出公開收購電子通知

數位化浪潮再進擊，股務通知朝無紙化更往前一步。臺灣集中保管結算所9月24日起，於股務事務電子通知平台(eNotice平台)新增公開收購電子通知(公開收購eNotice)服務，提供投資人更便捷的數位服務。

金管會推TISA滿1年規模近百億　0050連結基金市占過半

由金管會與集保結算所攜手推出的TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶），推出1年多，整體基金規模已逼近新台幣百億元，其中連結熱門...

中信銀ATM鋪機數將突破8,100台 新機進駐三大通路、交易再抽好康

中信銀行ATM拓點再傳捷報！宣布將於萬家福、樂家康及Mia C'bon共計鋪設276台新型中國信託銀行ATM，全台灣鋪機數將一舉突破8,100台，進一步擴大服務版圖，讓民眾就近完成提款、存款及轉帳等金融交易，享受更便利、快捷的體驗。

高油價支撐美元續強 新台幣開貶走貶、再貶破31.9元

美元指數再度攀高站上102，新台幣匯價今早以31.87開盤，貶值2.8分。外資早盤在外匯市場呈雙向操作。新台幣早盤一度貶至31.926元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。