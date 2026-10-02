金管會推TISA滿1年規模近百億　0050連結基金市占過半

由金管會與集保結算所攜手推出的TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶），推出1年多，整體基金規模已逼近新台幣百億元，其中連結熱門市值型ETF元大台灣50（0050）的「0050ETF連結基金TISA級別」包辦逾半市占。

TISA是由金管會與集保結算所推出的長期理財機制，主打低門檻、低成本與專家嚴選，TISA級別基金每月最低申購金額門檻只要新台幣1000元，而且透過基金公司讓利，TISA級別基金免手續費，且經理費低。政府希望透過TISA，協助國人打造退休第三支柱。

TISA於2025年中正式推出，已滿1年，根據投信投顧公會截至今年8月底的最新統計，目前共有約53檔TISA專屬級別基金，總規模達93.8億元，今年以來規模成長5.9倍。

其中「0050 ETF連結基金TISA級別」規模53.2億元，占據超過一半的市占率；單月申購金額約5.5億元，也穩居龍頭地位。

「0050 ETF連結基金TISA級別」由元大投信發行，基金超過9成資產配置於0050，追求績效表現與0050報酬率連動。與直接購買0050最大差別，0050 ETF連結基金TISA級別不配息，希望透過股利再投入的方式，放大長期複利效果，也呼應政府希望鼓勵國人長期投資，強化退休資本準備的期待。