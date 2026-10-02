中信銀ATM鋪機數將突破8,100台 新機進駐三大通路、交易再抽好康

中信銀行ATM拓點再傳捷報！宣布將於萬家福、樂家康及Mia C'bon共計鋪設276台新型中國信託銀行ATM，全台灣鋪機數將一舉突破8,100台，進一步擴大服務版圖，讓民眾就近完成提款、存款及轉帳等金融交易，享受更便利、快捷的體驗。

為歡慶中信銀行ATM進駐新通路，中信銀行同步推出限時加碼回饋活動，即日起至今年11月30日止，民眾至萬家福、樂家康及Mia C'bon設置之中信銀行ATM完成指定跨行交易，即有機會抽中OPENPOINT點數16,888點，共將抽出10名幸運得主。此外，自今年7月起跑的「跨行交易即時抽」活動亦持續進行，民眾於今年12月31日前至全台中信銀行ATM完成指定跨行交易，即有機會抽中iPhone Air、MacBook Neo、iPad Air及Apple Watch SE 3等共計36項Apple系列人氣商品；另將抽出100位幸運兒，每位贈予1萬點OPENPOINT點數。