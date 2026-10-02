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高油價支撐美元續強 新台幣開貶走貶、再貶破31.9元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率。路透
新台幣匯率。路透

美元指數再度攀高站上102，新台幣匯價今早以31.87開盤，貶值2.8分。外資早盤在外匯市場呈雙向操作。新台幣早盤一度貶至31.926元。

匯銀分析，油價仍處高位，美國要求歐盟於未來六個月釋出 1.2 億桶柴油，否則美國可能實施柴油出口禁令；川普稱 11 月期中選舉後「可能」加強轟炸伊朗，並稱伊朗將談判拖延至選後。美國將派遣第三個航艦打擊群赴中東，預計11月底抵達。

聯準會副主席傑佛遜(Jefferson)表示，通膨居高過久，但經濟正面臨能源、關稅等連串衝擊，下一步政策需要更多時間評估。監管副主席鮑曼(Bowman)亦稱，目前未見進一步行動的迫切性。

高油價持續牽動美國通膨表現，美元指數短線偏強。

油價 新台幣 匯價

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