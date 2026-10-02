高油價支撐美元續強 新台幣開貶走貶、再貶破31.9元

金價近日力守4,100美元之上，國銀估計未來一個月金價仍將受「聯準會升息預期」與「地緣政治風險」兩股力量拉鋸影響，預估維持區間偏弱震盪格局。若美債殖利率續創新高，不排除再度測試4,100美元支撐。短線雖偏弱，但隨第4季旺季需求逐步發酵，下檔空間預期相對有限。

2026-10-02 11:44