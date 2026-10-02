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中秋後資金回流、央行連3日增發存單 餘額衝上6.23兆元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行示意圖。聯合報系資料照
央行示意圖。聯合報系資料照

中秋連假後市場資金明顯回流，中央銀行連續3個交易日加大存單（NCD）操作，1日未到期存單餘額再攀升至6兆2,261億元，較連假前明顯增加。累計中秋節後3個交易日，央行增發存單金額達5,528億元，顯示央行面對市場資金餘裕增加，透過存單操作回收市場游資。

受到連假期間資金需求降低、金融機構資金回流等因素影響，市場短期資金相對寬鬆，央行因此連續增加存單發行量，吸收市場餘裕資金。

從存單餘額變化來看，央行9月因應企業融資需求及銀行流動性管理等因素，一度減少存單發行，使未到期存單餘額逐步下降；截至9月24日，未到期存單餘額降至5兆6733.億元。不過，中秋連假後資金重新回到銀行體系，央行隨即連續3個交易日回收資金，至昨天餘額已回升至6兆2,261億元，3天增加5,528億元。

值得注意的是，儘管央行近期積極透過存單回收資金，銀行間短期資金價格並未同步走高，反而持續走低。昨天銀行間隔夜拆款利率進一步降至0.811%，創今年1月上旬以來新低，反映金融機構短期資金供給仍相對充裕。

市場人士指出，央行存單操作主要是調節銀行體系流動性，存單增發不宜直接解讀為貨幣政策轉向。近期隔拆利率走低，顯示即使央行連續回收資金，金融市場整體流動性仍具一定餘裕，資金供需狀況仍是影響短期利率的重要因素。

央行 餘額 中秋

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