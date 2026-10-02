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彰銀公平待客 共創信任金融

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰化銀行公平待客論壇，財政部國庫署副署長林秀燕（左六起）、金管會主任秘書尚光琪、彰化銀行董事長胡光華、金管會銀行局局長童政彰、彰化銀行總經理簡志光等出席。彰銀／提供
彰化銀行公平待客論壇，財政部國庫署副署長林秀燕（左六起）、金管會主任秘書尚光琪、彰化銀行董事長胡光華、金管會銀行局局長童政彰、彰化銀行總經理簡志光等出席。彰銀／提供

詐騙手法翻新、高齡金融需求升溫，銀行公平待客也進入科技與全齡服務新階段。彰化銀行（2801）昨（1）日舉辦第四屆公平待客論壇，聚焦AI科技防詐與全齡金融，去年臨櫃攔阻詐騙逾300件，也有135家分行加入失智友善行列。

彰銀第四屆公平待客論壇以「信任金融 友善共融」為題，結合「彰銀守護 安心託付」品牌精神，邀集主管機關及金融業專家，從金融平權、數位防詐、風險治理及全齡金融等面向進行交流。

彰銀董事長胡光華表示，確保不同族群客戶都能獲得公平且適切的金融服務，是銀行持續推動公平待客的重要目標。面對詐騙手法不斷翻新，銀行除仰賴第一線關懷提問，也必須加快導入科技防詐。

彰銀近年推動「Guardian Star反詐守護星行動計畫」，呼應主管機關「GUARD」打詐政策，導入AI等智能科技協助辨識異常交易，去年透過臨櫃關懷成功攔阻300餘件詐騙案件。

除了防詐，彰銀也持續從客戶角度檢視金融服務流程。近年安排董事親赴營業單位臨櫃體驗，實際檢視服務痛點、商品銷售流程及友善措施，並持續擴大失智友善服務。

截至目前，彰銀已有135家分行加入並取得「失智友善天使／組織」認證，希望降低高齡及失智客戶使用金融服務的門檻，建構更具包容性的金融環境。

彰銀總經理簡志光表示，隨全齡金融時代來臨，金融機構應依照客戶不同生命階段需求，提供相對應且完整的金融服務。

針對年輕族群，彰銀配合政策推動各式貸款及小額理財商品，協助累積第一桶金；高齡客戶則提供樂齡保險、以房養老及安養信託，並針對有資產傳承需求的客戶，提供資產保值、增值及跨世代傳承規劃。

彰銀除定期舉辦保險小學堂，今年並推出「未來金融探險隊」，透過自行開發的互動式信託桌遊，讓金融與信託觀念更生活化。

彰銀表示，今年陸續獲得公平待客及普惠金融相關獎項。未來將持續強化董事會參與、防詐科技與全齡金融服務。

彰銀 彰化銀行 詐騙

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