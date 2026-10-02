元大壽「金享元元」 獲肯定

2026卓越保險評比昨（1）日舉行頒獎典禮，保險業者在商品創新、服務品質、數位轉型及永續經營等領域的表現受到肯定。其中，元大人壽「金享元元美元利率變動型還本終身保險」獲「卓越產品創新獎」，凸顯壽險業在超高齡社會下，退休保障需求從「存一筆錢」逐步轉向兼顧長壽風險與退休現金流的市場趨勢。

隨著台灣進入超高齡社會，人口結構與家庭型態快速變化，加上退休制度持續調整，退休後如何維持穩定現金流，已成為民眾財務規劃的重要課題。相較過去以累積退休金為主要目標，現今退休規劃還必須面對「活得久」所帶來的資金缺口，如何讓退休資產能支應更長的退休期間，成為壽險商品設計的新方向。

元大人壽此次獲獎的「金享元元」，即以退休保障需求為設計核心，將退休準備、保障及資產傳承等功能納入同一張保單，並提供3年、6年及12年等繳費年期，讓保戶依自身財務條件選擇。

其中較受關注的是生存保險金的領取設計。保戶在繳費期滿後，可選擇於保險年齡50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或85歲起開始領取，並依不同開始領取年齡，搭配不同給付比例，最長可給付至保險年齡99歲。對於退休時間不同、希望提前或延後啟動退休現金流的族群，提供另一種資金配置方式。

此外，面對人生不同階段可能出現的家庭責任變化，該商品也設計家庭責任加重調整機制。保戶在保險年齡未逾60歲時，可於符合條款約定的情況下，在保單周年日或結婚、生子、配偶身故等家庭責任增加時，申請增加保險金額。

元大人壽表示，「金享元元」今年已先後獲得保險信望愛最佳商品創意獎、國家品牌玉山獎最佳商品及卓越保險評比肯定，一年內三度獲獎。面對高齡化與退休需求日益多元，壽險業也持續從傳統風險保障角色，延伸至退休財務規劃與長壽風險管理，市場焦點逐步轉向如何協助民眾建立更具持續性的退休現金流。