聽新聞
0:00 / 0:00

國壽「萬年美利」 樂齡優選

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰人壽新推出「萬年美利利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，以利變型終身壽險為基礎，兼顧高身故保障、退休現金流、自主選擇權等功能，讓保戶無須在投保時即決定退休後的安排，而能依未來變化，靈活調整保單配置。國泰人壽／提供
國泰人壽新推出「萬年美利利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，以利變型終身壽險為基礎，兼顧高身故保障、退休現金流、自主選擇權等功能，讓保戶無須在投保時即決定退休後的安排，而能依未來變化，靈活調整保單配置。國泰人壽／提供

根據內政部最新統計 顯示，國人平均壽命達81.3歲，較前一年增加0.5歲，並連續三年上升。隨著退休生活可能延續數十年，如何兼顧當下生活與未來財務準備，已成為長壽時代的重要課題。為此，國泰人壽推出「萬年美利利率變動型美元終身保險（定期給付型）」（下稱「萬年美利」），主打「現在先做好保障，未來保留選擇」彈性設計的創新商品。

國泰人壽「萬年美利」讓保戶投保時先建立身故保障，未來可依不同人生階段的需求，選擇持續保留身故保障，作為家庭保障及資產傳承規劃；或指定65歲或70歲為「樂齡日」，開始領取生存保險金增加退休生活時，可靈活運用的資金。

考量人生規劃隨時都有機會出現改變，「萬年美利」在符合保單條款約定條件下，亦可申請變更或取消指定樂齡日，讓保戶無須在投保當下，就決定數十年後的資金用途，而是能依循未來家庭責任與退休需求彈性調整。此外，「萬年美利」亦透過宣告利率機制，每年有機會享有增值回饋分享金，進一步為保障加值。

以40歲男性投保「萬年美利」為例，基本保險金額50萬美元，選擇6年期繳費，每年實繳保險費23,912美元（含2％保險費折減），總繳實繳保險費143,472美元。假設宣告利率每年皆維持4.35%，且增值回饋分享金選擇「增購保額」，持續以家庭保障及資產傳承為主要考量，至80歲時身故保險金約58.2萬美元，約為總繳實繳保險費的4倍；若退休後希望增加現金流，則可選擇自65歲起執行樂齡優退權，首次可領取近1萬美元生存保險金，給付金額逐年增加，至80歲時每年可領取之生存保險金，可達約1.3萬美元。

「萬年美利」的「樂齡優退權」，除透過彈性設計讓保戶及早建立保障，未來仍可依家庭責任與退休需求，選擇持續保留身故保障，或啟動生存保險金增加退休現金流的方式，為人生不同階段保留調整餘裕。

國壽 國泰人壽 給付

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

元大人壽榮獲2026卓越產品創新獎 「金享元元」打造彈性退休保障

新投資型保單登場 國泰人壽攜手富達投信推「動能優勢」委託投資帳戶

富邦人壽響應健康幣推專屬外溢商品、再推結合馬拉松賽事外溢保單

力挺跨世代終身學習 台灣人壽保戶獎助學金首納55+樂齡族

相關新聞

低LCR國銀 金管會緊盯

金管會昨（1）日揭露，8月底已有部分國銀流動性覆蓋比率（LCR）落在105%到110%的低檔區間；銀行局副局長王允中說，將緊盯「低LCR」的銀行，若後續遲未改善，金管會不排除發文、致電，甚至要求銀行到會說明。

數位轉型鼎革獎揭曉 中信銀創新摘兩首獎

中信銀行致力深化數位轉型，以科技創新提升金融服務效能，憑藉科技防詐及普惠金融有成，於昨（1）日勇奪《哈佛商業評論》全球繁體中文版2026第六屆「數位轉型鼎革獎」「智慧管理轉型獎（大型機構組）」及「創新商模轉型獎（大型企業組）」兩大首獎。

數位轉型鼎革獎揭曉 國泰布局AI奪五大獎

《哈佛商業評論》全球繁體中文版昨（1）日舉行「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，國泰長期布局金融科技與AI應用，共榮獲五項大獎肯定，包括國泰金控獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」及「人資管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」、國泰世華銀行獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 績優獎」、國泰產險獲「AI創新應用獎 服務業 大型機構 楷模獎」以及國泰健康管理獲「創新商模轉型獎 中小型企業組 楷模獎」，展現從人才培育、AI基礎建設到健康管理等多面向的數位實力。

元大壽「金享元元」 獲肯定

2026卓越保險評比昨（1）日舉行頒獎典禮，保險業者在商品創新、服務品質、數位轉型及永續經營等領域的表現受到肯定。其中，元大人壽「金享元元美元利率變動型還本終身保險」獲「卓越產品創新獎」，凸顯壽險業在超高齡社會下，退休保障需求從「存一筆錢」逐步轉向兼顧長壽風險與退休現金流的市場趨勢。

國壽「萬年美利」 樂齡優選

根據內政部最新統計 顯示，國人平均壽命達81.3歲，較前一年增加0.5歲，並連續三年上升。隨著退休生活可能延續數十年，如何兼顧當下生活與未來財務準備，已成為長壽時代的重要課題。為此，國泰人壽推出「萬年美利利率變動型美元終身保險（定期給付型）」（下稱「萬年美利」），主打「現在先做好保障，未來保留選擇」彈性設計的創新商品。

彰銀公平待客 共創信任金融

詐騙手法翻新、高齡金融需求升溫，銀行公平待客也進入科技與全齡服務新階段。彰化銀行昨（1）日舉辦第四屆公平待客論壇，聚焦AI科技防詐與全齡金融，去年臨櫃攔阻詐騙逾300件，也有135家分行加入失智友善行列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。